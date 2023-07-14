В Узбекистане будет гарантирована деятельность конструктивной оппозиции. Об этом в своей инаугурационной речи 14 июля заявил вновь избранный президент Шавкат Мирзиёев.

«В Узбекистане наряду со всеми политическими правами, будут беспрекословно обеспечиваться гарантии свободы религии и совести. Мы последовательно продолжим политику демократии и открытости», — заявил он.

«Мы гарантируем деятельность конструктивной оппозиции, ещё раз повторяю, конструктивной оппозиции, свободу слова и печати, права граждан на получение, использование и распространение информации», — подчеркнул президент.

В конце 2019 года Шавкат Мирзиёев отмечал, что нужно создавать среду, чтобы политическая оппозиция появилась внутри страны и знала все проблемы народа.

В сентябре 2021 года первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев подчёркивал, что без оппозиции, критики, альтернативных идей общество не может развиваться.