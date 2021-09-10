Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев в интервью Узбекской службе BBC высказался о предстоящих президентских выборах и формировании оппозиции в Узбекистане.

«Уже сейчас видно, что выборы в этом году будут отличаться от предыдущих тем, что у нас постепенно меняются партии. В качестве члена Сената я встречался с руководством каждой партии, наблюдаю за их деятельностью. Могу точно сказать, что у этих партий есть стремление определять свои подходы и мировоззрение, формировать отличные от других партий предложения», — заявил он.

По его мнению, у партий появляется «свой голос», но он признаёт, что предстоит сделать ещё многое.

«Активизация деятельности партий — это неоспоримая правда, нужно это признать. Во-вторых, мы видим у каждой партии критические подходы в отношении правительства, деятельности руководства правительства. Они высказывают своё мнение и на парламентских заседаниях, и в своих предвыборных программах», — сказал сенатор.

Садык Сафаев также высказался о партии профессора Хидирназара Аллакулова «Хакикат ва тараккиёт» («Правда и развитие»), которая не смогла пройти регистрацию в Министерстве юстиции из-за отсутствия достаточного количества голосов.

«Наши изучения показали, что партия, которую вы упомянули, из необходимых 20 тысяч голосов собрала в два раза меньше. Я думаю, что никто им не будем давать льготы и закрывать глаза, если не соблюдается закон. Закон необходимо соблюдать», — сказал он.

По мнению первого замглавы Сената, «оппозиция должна сформироваться естественно».

«Никто не создаст оппозицию, она должна сформироваться естественно в свободной борьбе, с определением своей позиции. Я думаю, что эти процессы уже начались. Самое главное для правительства, парламента, общества — создание законных и организационных возможностей, чтобы сформировать внутреннюю оппозицию в естественной форме», — отметил сенатор.

Садык Сафаев считает, что это связано с развитием политического сознания и активности общества.

Сенатор также добавил, что «оппозиция — это не что-то удобное, легко очищаемое, оппозиция — это всегда борьба».

«Я думаю, что все в Узбекистане сегодня понимают, что оппозиция — один из ключевых факторов устойчивого развития общества. Без неё, без критики, то есть, скажем, без альтернативных идей общество не может развиваться», — сказал он.

По его словам, сегодня общество Узбекистана заинтересовано в наличии оппозиции, которая «легитимна и соблюдает закон».

«Сегодня никто не признаёт оппозицию в качестве подрывной силы, и если кто-то так поступает, это неправильно. Мы все должны работать вместе — в средствах массовой информации, в парламенте и в обществе, чтобы построить эту системную оппозицию и создать для неё условия», — подчеркнул Садык Сафаев.

Первый замглавы Сената признал, что не считает других кандидатов в президенты конкурентами Шавкату Мирзиёеву, поскольку проводимые за последние пять лет реформы высоко подняли его авторитет. При это он отметил, что у других партий есть свои подходы и позиции, которые противопоставляются действующей политике.

Садык Сафаев напомнил, что «власть не даётся, за власть надо бороться». По его мнению, для деятельности оппозиции должны иметься возможности, «то есть не должно быть репрессий или противоправных действий».

«Но оппозиция также должна найти свое место в обществе через политическое сознание, политическую активность, политическую смелость. Самое главное — нам всем нужно создавать возможности, а не сопротивляться им старыми, старомодными советскими способами. Оппозиция важна для любого общества. Есть ли оппозиция? Давайте, возьмем СМИ. Сегодня это очень важная оппозиция. Они оценивают каждое действие правительства, президента и парламента», — сказал он.

В декабре 2019 года президент Шавкат Мирзиёев, говоря о политической оппозиции, отмечал, что нужно создавать среду, чтобы она появилась внутри страны и знала все проблемы народа.