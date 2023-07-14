Шавкат Мирзиёев, вновь избранный президентом Узбекистана, принёс присягу на совместном заседании палат парламента в пятницу и выступил с инаугурационной речью (видео).

«Люди теперь ждут от нас новой практической работы. Миллионы людей — наши родители, сестры, сыновья и дочери — сегодня смотрят на нас с надеждой и доверием», — заявил президент (цитата по его пресс-секретарю Шерзоду Асадову).

«Оправдать такие надежду и доверие, укрепить наши достижения новыми результатами должно стать не только нашей задачей, но и человеческим долгом», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что руководителей всех уровней будут оценивать «не по красивым и высокопарным словам», а по конкретным результатам их деятельности.

«Мы окончательно попрощаемся с любым руководителем, который не уважает законы и людей, обращается с ними грубо, подвержен бюрократии и коррупции, будь он министром, хокимом, чиновником на другой ответственной должности, с людьми, которые наносят ущерб репутации государства своими негативными действиями», — заявил президент.

Они будут заменены «образованными, живущими заботой о Родине и народе юношами и девушками».

«Вот, в наши ряды вступает много молодых людей с потенциалом, которые учились в престижных вузах нашей страны и за рубежом, работали в крупных компаниях… Это правда! Это все должны прочувствовать, знать. У руководителя, который не прочувствовал это, нет будущего», — сказал он.

Узбекистан должен стать страной, «избавившейся от проблем бюрократии и коррупции», продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Прибывающие реформаторы и инвесторы должны знать, что Узбекистан — это демократическая система, что Узбекистан открыт, нет бюрократии. Самое главное, если будут говорить, что нет коррупции, вся наша работа будет такой, как мы обещали народу. Уважаемые сенаторы, депутаты, участники сегодняшнего торжественного собрания, все мы должны знать, что это всё в наших руках. Если будем принимать законы, указы, отвечающие современным требованиям, будем прилагать усилия,. конечно, мы уже приняли первые шаги, но я не зря сказал, что наш народ пристально следит, спрашивая, что обновится, что изменится в моей жизни, в моём дворе, на моей улице, в махалле, районе, области», — заявил он.

«Вся наша система изменится», — заверил глава государства. «Те, кто не изменятся, мы их заставим измениться. Если не изменятся, мы с ними попрощаемся. Потому что это требование времени», — подчеркнул президент.

Он заявил, что видит в молодёжи «новых лидеров нашего завтрашнего дня, умелых управленцев регионов, отраслей и сфер».

«Им немного не хватает опыта. Если во всех сферах назначить их заместителями или помощниками, через шесть месяцев, год, два они станут умелыми руководителями. Потому что они патриоты, знают, каково это, жить на чужбине за границей, знают, что такое знания, что такое Родина, что такое скучать по Родине, с этими чувствами они вернулись», — сказал глава государства.

В этом же выступлении Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане будет гарантирована деятельность конструктивной оппозиции, а также права граждан на получение, использование и распространение информации.

В январе 2020 года президент отмечал: «Отныне мы будем прощаться с руководителями, которые проводят время в кабинетах, ставят бумажную работу выше результата». В августе 2021 года он заявлял, что с руководителями, которые не понимают процесса реформ, направленного на обеспечение интересов страны, будущее общества, счастье детей, будут прощаться.