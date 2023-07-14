В пятницу, 14 июля, Шавкат Мирзиёев, вновь избранный президентом Узбекистана, принёс присягу на совместном заседании палат парламента. Трансляция церемонии идёт в прямом эфире.





Шавкат Мирзиёев зашёл в большой зал заседаний Сената под непрерывные аплодисменты собравшихся — руководителей министерств и ведомств, сенаторов и депутатов, представителей дипломатического корпуса и других.





Были внесены государственный флаг Узбекистана и штандарт президента, затем — Конституция Узбекистана, Коран и знак президента.

Слово было дано председателю Центральной избирательной комиссии Зайниддину Низамходжаеву.

«9 июля в нашей стране прошло важное политическое событие — досрочные выборы президента Республики Узбекистан. Данные выборы прошли в полном соответствии с Конституцией, принятой на референдуме 30 апреля, национальным законодательством, демократическими международными стандартами, открыто и прозрачно», — сказал он.

Глава Центризбиркома сообщил, что Шавкат Мирзиёев был избран президентом, набрав 87,05% голосов. За этим последовали бурные аплодисменты.

«Пользуясь случаем, искренне поздравляем уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева с избранием президентом Республики Узбекистан», — продолжил Зайниддин Низамходжаев. За этим также последовали аплодисменты.





Он под аплодисменты передал Шавкату Мирзиёеву удостоверение президента. Затем избранный президент, положив руку одновременно на Конституцию и Коран, произнёс текст присяги:

«Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности».

Последовали бурные аплодисменты.

«Высоко чту символы нашей дорогой Родины и независимости — государственный флаг, гимн и герб, а также вручённые мне высший знак и штандарт президента», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Сейчас президент выступает с инаугурационной речью.