С июля автобусные маршруты 8, 9 т, 17 т, 20, 39, 41, 43, 45, 52, 55, 61, 63, 68, 73, 82, 86, 98, 101, 104, 116, 125, 129, 130, 133, 138, 140, 146, 151, 153, 154, 181, 183, обслуживаемые автобусными парками предприятия «Ташшахартрансхизмат», оказывают услуги на основе брутто-контракта, сообщила пресс-служба оператора общественного транспорта столицы.

Напомним, поэтапное внедрение системы организации и финансирования перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах Ташкента на основе брутто-контракта было предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 16 февраля 2023 года.

Первые 14 маршрутов в Ташкенте были переведены на брутто-контракты с отменой дневного плана в мае, следующие 7 — в июне. Полностью отменить дневной план на наличную выручку планируется на всех 160 автобусных маршрутах Ташкента к августу.

Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка перечисляется на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества. «Газета.uz» писала об этом подробно.