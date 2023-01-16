16 января в администрациях двух областей произошли новые назначения.
Первым заместителем хокима Бухарской области назначен Жамшид Юнусович Турсунов, сообщило УзА.
До этого он занимал должность заместителя председателя Комитета по автомобильным дорогам.
Жамшид Турсунов родился в Бухарском районе Бухарской области в 1979 году. В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана.
Уктам Рустамович Машарипов назначен на должность заместителя хокима Хорезмской области по вопросам сельского и водного хозяйства.
Он уже занимал этот пост в 2012—2018 годах, после чего в 2018 году его назначили хокимом Янгибазарского района Хорезмской области.
Родился в 1959 году в Янгиарыкском районе Хорезмской области. В 1981 году окончил Ташкентский сельскохозяйственный институт (Ташкентский государственный аграрный университет — ред.). С 2020 года и до назначения был хокимом Хазараспского района Хорезмской области.
Другим заместителем хокима области и начальником управления семьи и женщин стала Нигора Машариповна Кутлимуратова, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.