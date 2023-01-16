16 января в администрациях двух областей произошли новые назначения.

Первым заместителем хокима Бухарской области назначен Жамшид Юнусович Турсунов, сообщило УзА.

Жамшид Турсунов. Фото: Комитет по автомобильным дорогам.

До этого он занимал должность заместителя председателя Комитета по автомобильным дорогам.

Жамшид Турсунов родился в Бухарском районе Бухарской области в 1979 году. В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана.

Уктам Рустамович Машарипов назначен на должность заместителя хокима Хорезмской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Он уже занимал этот пост в 2012—2018 годах, после чего в 2018 году его назначили хокимом Янгибазарского района Хорезмской области.

Уктам Машарипов. Фото: Пресс-служба хокимията Хазараспского района.

Родился в 1959 году в Янгиарыкском районе Хорезмской области. В 1981 году окончил Ташкентский сельскохозяйственный институт (Ташкентский государственный аграрный университет — ред.). С 2020 года и до назначения был хокимом Хазараспского района Хорезмской области.

Нигора Кутлимуратова. Фото: Пресс-служба хокимията Хорезмской области.

Другим заместителем хокима области и начальником управления семьи и женщин стала Нигора Машариповна Кутлимуратова, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.



