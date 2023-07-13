С 1 октября в Узбекистане планируется внедрить реестр хозяйствующих субъектов, которым предоставлены эксклюзивные права. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 6 июля.

Отвечать за ведение перечня и контролировать соблюдение хозсубъектами условий недопущения дискриминации будет Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Комитет должен определить субъекты, имеющие возможность одностороннего влияния на определение условий сделки, территории и цены реализации товаров (превосходную переговорную силу) и запретить злоупотребление ими превосходной переговорной силой.

Компании или физлица, заключившие антиконкурентное соглашение или совершившее взаимно скоординированное действие и первыми добровольно сообщившие об этом в комитет, будут освобождаться от ответственности.

Госорганы в обязательном порядке должны вносить в комитет проекты нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление государственной помощи, для оценки их влияния на конкурентную среду.

Хозсубъекты, занимающие доминирующее положение на товарных, финансовых и цифровых рынках, должны размещать на своих вебсайтах типовые договоры (оферты) по монопольным видам реализуемых товаров (работ, услуг). Комитет будет изучать эти договоры на предмет включения в них условий, приводящих к ограничению конкуренции и (или) ущемлению прав и интересов потребителей или хозяйствующих субъектов на постоянной основе.

Для предупреждения конфликта интересов работники Комитета по конкуренции не включаются в состав конкурсных (тендерных) комиссий в госзакупках, в том числе проводимых за счёт средств международных финансовых институтов, а также в сферах государственно-частного партнёрства и передачи в доверительное управление.

При пресечении антиконкурентных действий внедряется порядок проведения профилактических и разъяснительных работ без применения мер ответственности в отношении предпринимателей, впервые совершивших правонарушения в случаях, имеющих низкую степень экономического воздействия.

Комитет также реализует проект «Мы вас слушаем», в рамках которого будет внедрена система ежеквартального проведения встреч с предпринимателями и иностранными инвесторами, разработки и реализации предложений по устранению факторов, препятствующих конкуренции, не менее чем в одной отрасли.

С октября также внедряется система поддержки общественного контроля в сфере развития конкуренции и защиты прав потребителей путём поощрения инициатив, оказания содействия деятельности негосударственных некоммерческих организаций, их методологической поддержки, предоставления им технического содействия, повышения квалификации и правовых знаний их работников.

До 1 сентября комитет должен внести проект документа по внедрению действенных механизмов сокращения негативного воздействия на конкуренцию хозсубъектов. При этом должны быть внесены правила недискриминации прав и законных интересов других лиц со стороны хозсубъектов с эксклюзивными правами.

До 20 декабря поручено разработать проект постановления правительства по регулированию естественных монополий через независимых регуляторов с проведением анализа реализуемых проектов, а также оптимизации актов законодательства, регулирующих тарифы естественных монополий, с проведением их полной инвентаризации.

Дополнительно планируется разработать информационную систему и мобильное приложение «Информация о товаре», предоставляющие возможность потребителям получить в режиме онлайн сведения о товарах (работах и услугах) на рынке.

Фонд содействия развитию конкуренции будет работать в качестве внебюджетного фонда без статуса юридического лица с сохранением действующего порядка формирования и использования его средств.

Как мы сообщали ранее, Комитет по развитию конкуренции теперь снова подотчётен президенту и Сенату. Он будет вести свои полномочия независимо от госорганов и организаций.

Мы также разбирали закон «О конкуренции» в новой редакции. В нём вводится понятие антимонопольного комплаенса, пересматриваются условия для определения доминирующего положения, а также критерии сделок экономической концентрации.