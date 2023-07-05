Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июля подписал закон «О конкуренции» в новой редакции. Документ был принят Законодательной палатой 14 февраля и одобрен Сенатом 2 марта. Закон вступит в силу спустя три месяца — с 4 октября.

В законе устанавливаются основные направления государственной политики в области конкуренции:

защита конкуренции, предупреждение и прекращение антиконкурентных действий с учётом приоритета прав и законных интересов потребителей;

предупреждение и прекращение антиконкурентных действий с учётом приоритета прав и законных интересов потребителей; формирование в обществе нетерпимости к любым антиконкурентным действиям;

развитие конкурентной среды и создание условий для эффективного функционирования рынков;

обеспечение свободы экономической деятельности и свободного перемещения товаров;

и свободного перемещения товаров; установление равных условий на рынках и сокращение участия государства в экономике;

формирование конкурентной среды в сферах, где работают субъекты естесственной монополии.

Уполномоченным органом в сфере определён Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Среди его задач — оценка воздействия нормативно-правовых актов и их проектов на конкуренцию, а также разработка предложений и рекомендаций, направленных на устранение норм, которые прямо либо косвенно приводят или могут привести к ограничению конкуренции на рынках.

Через комитет должны согласовываться проекты документов, которые предусматривают введение новых ограничений, новых видов лицензий, разрешительных процедур для хозяйствующих субъектов или расширение действующих ограничений, введение дополнительных требований и условий для получения лицензии, разрешений, повышение требований к минимальному размеру уставного капитала юрлиц, установление для хозяйствующих субъектов любых видов льгот, гарантий, преференций, а также предоставление новых прав, в том числе эксклюзивных и другие.

Законом вводится новое понятие — антимонопольный комплаенс. Это система внутренних организационных процедур по обеспечению соответствия деятельности требованиям законодательства о конкуренции, выявлению рисков их нарушения и предотвращению данных рисков.

Его внедрение будет обязательным для:

органов госуправления и иных организаций;

хозсубъектов, имеющих доминирующее положение на рынке;

юридических лиц со среднегодовой выручкой за последние три года в 100 тысяч БРВ (33 млрд сумов) и уставным фондом с долей государства в 50% и более, юрлиц, в уставном капитале которых 50% и более принадлежит юрлицу с госдолей в 50% и более;

объединений юрлиц.

Пересмотрены условия для определения доминирующего положения. Теперь компании получают такой статус, если у них отсутствуют конкуренты, их доля на рынке составляет более 40% (сейчас — более 50%), являются субъектами естественной монополии, а также если хозсубъекту или группе лиц предотсавлено исключительное или эксклюзивное право на производство или реализацию либо приобретение определённых товаров по законодательству.

При этом не признаётся доминирующим положением, если у компании выручка от реализации товаров за последний календарный год составляет менее 30 тысяч БРВ (9,9 млрд сумов).

Законом вводится определение понятию превосходной переговорной силы, которой признается наличие возможности одностороннего влияния хозсубъектом или группой лиц, не имеющими доминирующего положения, на определённые условия сделки, территории и цены реализации товаров.

Злоупотреблением превосходной переговорной силой или доминирующим положением считаются действия по сокращению объёма обращения товаров с целью создания или поддержания дефицита на рынке, приводящие к повышению цен, допущению ущемления прав потребителей на приобретение товара в необходимом объёме и надлежащем качестве, установлению монопольно высоких или монопольно низких цен товара, навязыванию условий, не относящихся к предмету договора и т. д.

Антиконкурентным соглашением считается договорённость двух и более сторон на рынке в письменной или устной форме, которая приводит либо может привести к ограничению конкуренции или нанесению ущерба права и интересам потребителей. В их числе — искусственное установление цен, скидок, надбавок, воспрепятствование установлению свободных рыночных цен, согласование объёмов производства, повышение, снижение или поддержание цен в отборах наилучших предложений, на тендерах, аукционах, биржевых и других торгах и другое.

Участник антиконкурентного соглашения, первым добровольно обратившийся в уполномоченный орган о факте соглашения либо сговора, освобождается от административной и финансовой ответственности.

Государство может предоставлять хозяйствующим субъектам государственную помощь в виде налоговых и таможенных льгот, субсидий, грантов, государственных гарантий, льготных кредитов, эксклюзивных прав, продажи и предоставления в аренду государственного имущества по льготным ценам, предоставления на льготных условиях прав пользования земельными ресурсами и недрами и иных преференций и преимуществ.

Не допускается предоставление госпомощи отдельным хозяйствующим субъектам в индивидуальном порядке, оказывающее негативное воздействие на здоровую конкурентную среду.

Проекты актов, предусматривающих предоставление госпомощи, в обязательном порядке вносятся в антимонопольный орган для оценки их воздействия на конкуренцию.

Документом не допускается создание предприятий с участием государства и аффилированных с ним лиц в сферах с развитой конкуренцией, когда на рынке функционируют пять и более субъектов предпринимательства. Они также не должны заниматься деятельностью, не связанной с их основной работой, в сферах, где развтия конкуренция.

Утверждены новые критерии сделок экономической концентрации. Речь идёт о сделках, приводящих к преобладанию хозсубъекта или группы лиц, которое оказывает влияние на состояние конкуренции на рынке. Это может быть реорганизация путём присоединения или слияния, а также если лицо или группа лиц получает право распоряжаться более чем 25% голосующих акций АО или 1/3 долей в уставном капитале ООО. Это требует предварительного согласия Комитета по развитию конкуренции.

Госконтроль за экономической концентрацией осуществляется, если общая балансовая стоимость активов или выручка от реализации товаров за последний год участников сделки составляет более 500 тысяч БРВ или 165 млрд сумов (сейчас — 100 тысяч БРВ или 30 млрд сумов). Либо балансовая стоимость активов или годовая выручка от реализации товаров одного из участников должна составлять более 250 тысяч БРВ или 82,5 млрд сумов.