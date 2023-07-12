Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июля подписал указ об эффективной организации госуправления в сфере развития конкуренции (УП-108).

Изначально Антимонопольный комитет после реорганизации в январе 2019 года подчинялся и был подотчётен премьер-министру страны, но такое положение приводило к конфликту интересов и зависимости от Кабмина, чьи министерства и ведомства присутствуют практически во всех отраслях экономики и владеют долями в компаниях-монополистах.

Такая же ситуация с проверяющими органами, которые до сих пор находятся в подчинении министерств и ведомств.

С июля 2020 года Антимонопольный комитет в своей деятельности был подотчётен президенту и Сенату Олий Мажлиса. Однако после административной реформы в конце 2022 года и очередной реорганизации (и смены названия) Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей снова стал частью правительства.

Указом главы государства комитет в своей деятельности снова будет подотчётен непосредственно президенту и Сенату и ежегодно предоставлять отчёт о состоянии конкурентной среды в экономике и защите прав потребителей. Комитет реализует свои полномочия независимо от государственных органов и организаций.

Приоритетными направлениями работы комитета являются:

обеспечение конкуренции, регулирование деятельности товарно-сырьевых бирж, проведение единой государственной политики в сфере защиты прав потребителей и рекламы, координация деятельности госорганов в данном направлении, а также ведение контроля за соблюдением законодательства в данных сферах;

обеспечение конкурентной среды на товарных, финансовых и цифровых рынках, выявление и пресечение фактов «картельных» соглашений и сговоров, практики недобросовестной конкуренции;

противодействие монополиям, пресечение злоупотребления своим положением и антиконкурентных действий со стороны хозяйствующих субъектов, имеющих доминирующее положение, включая субъектов естественной монополии;

оценка воздействия на конкуренцию нормативно-правовых актов и их проектов, недопущение принятия решений и совершения действий, ограничивающих конкуренцию, республиканскими органами исполнительной власти и органами исполнительной власти на местах;

антимонопольное регулирование конкурсных (тендерных) торгов, экономической концентрации и госпомощи;

регулирование деятельности товарно-сырьевых бирж и их членов, а также торгов товарными деривативами;

принятие мер против необоснованного повышения цен на основные потребительские, монопольные и высоколиквидные товары;

разработка комплексных программ в сфере, поддержка ННО и других институтов гражданского общества, осуществляющих деятельность в направлении развития конкуренции, защиты прав потребителей и рекламы;

налаживание и укрепление международного сотрудничества, представление предложений по подготовке, заключению и исполнению международных договоров в сферах развития конкуренции, защиты прав потребителей и рекламы.

До ноября 2023 года планируется пересмотреть концепции, стратегии и «дорожные карты», принятые в сфере конкуренции и защиты прав потребителей, «для приведения их в соответствие с административными реформами Нового Узбекистана».