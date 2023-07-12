Седьмое заседание рабочей группы по присоединению Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО) планируется провести в сентябре-октябре, сообщило информационное агентство «Дунё».

Специальный представитель президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов провёл встречи в Женеве с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, а также представителями ряда зарубежных стран по доступу на рынок товаров и услуг.

«В рамках визита совместно с секретариатом ВТО подготовлен весь пакет основополагающих документов для проведения седьмого заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО ориентировочно в сентябре-октябре 2023 года», — говорится в сообщении.

Оконджо-Ивеала также озвучила готовность ВТО расширить техническое содействие Узбекистану для поддержки проведения двусторонних и многосторонних переговоров со странами-членами организации. В частности, стороны обсудили возможность привлечения экспертного содействия ряда международных консультантов.

Напомним, переговоры по вступлению Узбекистана в ВТО возобновились в июле 2020 года после почти 15-летнего перерыва, то заседание стало четвёртым. Выступая на конференции ВТО в преддверии пятого заседания в 2022 году, Сардор Умурзаков, тогда работавший вице-премьером, призвал стран-участниц ВТО к большей гибкости и заверил, что Узбекистан намерен завершить процесс вступления как можно скорее.

В апреле сообщалось, что Узбекистан практически завершил переговоры по вступлению страны в ВТО с тремя государствами. Всего в рабочую группу входят 47 государств, активные переговоры ведутся с 31 страной.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что страна непременно должна вступить ВТО в рамках стратегии по удвоению экспорта страны. По его оценке, власти страны в 2023 году добьются весомых результатов по вступлению в организацию.