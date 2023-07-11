Европейский союз продолжит поддерживать усилия Узбекистана в проведении реформ, говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Паломы Холл Кабальеро по итогам досрочных выборов президента, которые прошли 9 июля.

В заявлении отмечается, что ЕС «принимает к сведению президентские выборы», которые «были хорошо подготовлены и прошли в спокойной обстановке при высокой явке избирателей».

ЕС также приветствует приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за выборами и «принимает к сведению» предварительные выводы миссии. В ЕС выразили сожаление, что «ряд недостатков не позволил избирателям сделать осознанный выбор».

«Выборы, последовавшие за национальным референдумом Узбекистана по новой Конституции, состоявшимся 30 апреля, продемонстрировали явную поддержку президента Мирзиёева и реформ. ЕС остаётся приверженным поддержке Узбекистана в его усилиях по проведению демократических реформ и, в частности, по полному выполнению рекомендаций этой и предыдущих миссий БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами», — подчёркивается в заявлении.

Накануне с заявлением по итогам президентских выборов выступило посольство США в Узбекистане. В нем говорится, что Соединённые Штаты готовы помочь в реализации программы реформ президента Шавката Мирзиеёева.