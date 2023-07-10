Посольство США в Узбекистане опубликовало заявление по итогам воскресных досрочных выборов президента.

В заявлении говорится, что посольство «высоко оценивает участие граждан Узбекистана в выборах и отмечает их поддержку президента [Шавката] Мирзиёева на избирательных участках».

«Сейчас, когда президент Мирзиёев приступает к выполнению своего нового мандата, Соединённые Штаты готовы помочь в осуществлении его программы реформ и совершенствования управления, в том числе в области верховенства права, сдержек и противовесов между ветвями власти и защиты индивидуальных прав. Эти принципы — при их соблюдении — являются основой представительного управления», — говорится в заявлении.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с президентом Мирзиёевым и правительством Узбекистана в целях дальнейшего углубления экономических, образовательных, гуманитарных связей и сотрудничества в сфере обеспечения безопасности между Соединёнными Штатами и Узбекистаном», — отмечается в заявлении.

Посольство США, которое также наблюдало за выборами, заявило, что поддерживает выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

«Помимо обеспечения целостности избирательных процессов, демократические системы должны обеспечивать гражданам реальный, конкурентный выбор при голосовании. Соединённые Штаты призывают правительство Узбекистана полностью выполнить рекомендации БДИПЧ в отношении выборов в будущем», — отмечается в заявлении.

Напомним, на выборах, согласно данным Центральной избирательной комиссии, Шавкат Мирзиёев победил с 87,05% голосов.