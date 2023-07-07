Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), основанная миллиардером Искандером Махмудовым с партнёрами, в отчёте за 2022 год назвала своим бенефициарным владельцем Данияра Камилова, сына бывшего министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщает Forbes.

14 марта 2022 года УГМК сообщила об изменениях в корпоративной структуре — Искандер Махмудов (занимает 21-е место в рейтинге российских миллиардеров в списке Forbes с состоянием в 7,3 млрд долларов США) и Андрей Бокарев (47-е место, 2,7 млрд долларов) перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК, УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь», а также вышли из состава советов директоров указанных компаний". Через месяц Махмудов и Бокарев были включены в санкционный список Великобритании.

В отчёте за 2022 год УГМК сообщает, что её бенефициарным владельцем «признаётся Камилов Данияр Абдулазизович».

Как пишет издание, Данияр Камилов родился в 1972 году, окончил МГИМО и МГУ. Работал первым вице-президентом «Газпромбанка» и входил в советы директоров принадлежащего банку машиностроительного холдинга «Объединённые машиностроительные заводы» и его дочерних предприятий. В 2018 году «Коммерсантъ» писал, что связанные с Данияром Камиловым лица могут получить в управление акции «Узбекуголь», добывающий около 4 миллионов тонн угля в год в Узбекистане.

В феврале 2022 года одна из компаний Данияра Камилова First Premium Allianc приобрела крупнейший в Узбекистане спиртовый завод. Предприниматель также владеет Delta Global Dynamics (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), Progressgortech-Asia (обслуживание поставщиков авиакеросина в аэропортах Узбекистана, работает в 9 аэропортах Узбекистана) и Metropol Group (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Metropol Group в июне 2021 года приватизировала бывшее здание Службы государственной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов. В эти дни идёт снос здания. Здесь планируется строительство отеля премиум-класса Radisson.

Бывший бенефициар УГМК Искандер Махмудов, как и Данияр Камилов, родился в Узбекистане и окончил Ташкентский государственный университет.

Как пишет Forbes, Данияр Камилов стал не только «бенефициарным владельцем» УГМК, но и младшим партнёром Искандера Махмудова и Андрея Бокарева в других бизнесах.

Например, компания, связанная с Данияром Камиловым, могла получить 8,6% в угольной компании «Кузбассразрезуголь», выручка которой по итогам 2022 года превысила 431 млрд рублей (4,7 млрд долларов), добыча — более 44 млн тонн угля (2-е место в России).

Ещё одна компания Данияра Камилова — ООО «КТС» — в 2022 году стала владеть долей в нескольких бизнесах, связанных с Махмудовым и Бокаревым. В частности, она владеет 10% в ООО «Холдинг Транскомпонент». Это группа, производящая оборудование и компоненты для транспортного машиностроения. В её состав также входит ООО «ПК Транспортные системы», выпускающее современные низкопольные трамваи.

Компания Данияра Камилова также теперь владеет 10% ООО «МПК», которому принадлежат 56,5% акций «Центральной пригородной пассажирской компании». Это крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик, работающий на Московском транспортном узле и в девяти регионах центральной России (более 541 миллиона пассажиров в 2022 году). Выручка перевозчика по итогам 2022 года составила почти 63 млрд рублей (688,7 млн долларов).

По итогам 2022 года суммарная выручка основных активов, связанных с УГМК (сама УГМК, «Кузбассразрезуголь», логистическая компания «Уголь-Транс», «Ростерминалуголь» и «Восточный порт»), оценивается почти в 890 млрд рублей (9,7 млрд долларов), суммарная чистая прибыль превысила 190 млрд рублей (2,07 млрд долларов). УГМК является первым по величине производителем меди в России.