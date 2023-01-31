Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) сообщило о продаже госпакета акций предприятия «Коканд биокимё».

Приём заявок на приватизацию 99,7% госдоли начался в январе 2022 года. Инвестиционная компания UzAssets привлекла в качестве консультанта Deloitte, а для юридической помощи — Dentons.

Всего поступило четыре заявки от местных и международных инвесторов. Их названия не раскрываются. В итоге госпакет акций в 99,7% продан компании First Premium Alliance за 277 млрд сумов (около 24,5 млн долларов).

АУГА считает, что предложение First Premium Alliance «полностью отвечает всем поставленным требованиям и в будущем способен обеспечить устойчивое развитие деятельности предприятия, а также имеет потенциал сформировать полную непрерывность цепочки производства алкогольной продукции с высокой добавленной стоимостью».

«Кроме того, предложение покупателя находится в диапазоне индикативных цен предприятия, рассчитанных консультантом, и выше оценочной стоимости предприятия установленной независимым оценщиком», — говорится в сообщении.

Ожидается, что First Premium Alliance после завершения сделки, в первую очередь, займётся внедрением цифровой маркировки в производстве спирта и алкогольной продукции, которые «позволят прослеживать всю цепочку поставок до конечного потребителя и поднять эффективность бизнеса».

О заводе

Завод «Кукон биокимё» был основан в 1983 году для производства удобрений. С 1991 года он перешёл на выпуск этилового спирта и стал одним из его крупнейших производителей в Узбекистане — 4,02 млн дал в год, пишет Spot.

Кроме спирта, предприятие выпускает глютен в объёме до 5360 тонн в год. Прибыль завода в 2021 году составила 7,72 млрд сумов, а за три квартала 2022 года — 4,9 млрд сумов.

О покупателе

По данным агентства, First Premium Alliance — компания, специализирующаяся на оптово-розничной реализации алкогольной продукции.

В сводке из ЕГРПО указан электронный адрес на домене, принадлежащем Premium Uzbekistan — ликёроводочному заводу в Ташкенте мощностью более 3 млн дал в год, обратил внимание Spot. АУГА также отмечает наличие у учредителей компании завода в столице.

На сегодняшний день компания работает в сотрудничестве с такими крупными ритейлерскими сетями как Legion, Lavini и Duty Free International Airport.

Согласно данным Единого госрегистра предприятий и организаций, ООО First Premium Alliance создано в декабре 2020 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля алкогольными напитками. Единственным учредителем указан Данияр Абдулазизович Камилов.

Предприниматель также владеет Delta Global Dynamics (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), Progressgortech-Asia (розничная торговля алкогольными напитками), Gamma Insurance Biznes (страхование, кроме страхования жизни), Metropol Group (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Последняя компания в июне 2021 года приватизировала бывшее здание Службы государственной безопасности на «Бродвее» в Ташкенте за 210 млрд сумов. Тогда мы сообщали, что Данияр Камилов является сыном бывшего министра иностранных дел Абдулазиза Камилова, который ныне работает заместителем секретаря Совета безопасности при президенте и специальным представителем главы государства по вопросам внешней политики.