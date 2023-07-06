Концерт певца из России Григория Лепса в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана, запланированный на 2 августа, отменён. Об этом сообщил бар Blonder Pub, где планировалось выступление артиста.

Организаторы не объяснили, почему концерт не состоится. «Азаттык» со ссылкой на организаторов мероприятия сообщает, что мероприятие отменили из-за недовольства общественности.

После анонса концерта многие пользователи соцсетей в Кыргызстане начали высказываться против приезда артиста, поддерживающего военное вторжение России в Украину. 3 июля артист сообщил, что заплатил 1 млн рублей военнослужащему, который в зоне боевых действий подбил танк Leopard.

В июне в Казахстане также из-за недовольства общественности был отменён концерт Григория Лепса.

На 23 октября запланирован его концерт в Ташкенте. Мы писали, что группа активистов в Узбекистане требует отмены выступления.

Заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Баходир Ахмедов, между тем, заявил, что в Узбекистане для искусства преград нет. «Они приезжают, представляют своё искусство и уезжают», — сказал он о приглашаемых в страну артистах.

Посольство Украины в Ташкенте в ответ на интервью замминистра заявило, что поддержка таких гастролей может нести угрозу имиджу Узбекистана. В дипмиссии также выразили признательность активистам, выступающим против концерта.