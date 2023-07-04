Григорий Лепс, один из российских певцов, поддерживающих военное вторжение России в Украину, планирует дать концерт 23 октября во дворце «Дружбы народов» в Ташкенте. Группа активистов в Узбекистане требует отмены его выступления. На данный момент на сайте iTicket.uz продолжается продажа билетов на концерт.

Источник: Mirzo Zominiy / Telegram.

Сайт Kun.uz поговорил по этому поводу с заместителем министра культуры и туризма Баходиром Ахмедовым. В интервью он заявил, что «ограничить можно всё, но искусство — это сфера без границ».

Издание отмечает, что власти Узбекистана, заявив о своём нейтралитете, не проявляют нейтралитет в отношении концертов так называемых «Z-артистов», которые поддерживают войну. В частности, российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков обещали выплачивать по 1 млн рублей каждому, кто уничтожил танки Leopard и Abrams в зоне военных действий в Украине.

Замглавы Минкультуры сказал: «К нам едут артисты в области театра и эстрады. Это никак не связано с отношением некоторых стран друг к другу. Это искусство… Надо прямо сказать, много говорят о выделении средств на войну. Я думаю, эти утверждения далеки от истины».

3 июля Григорий Лепс в своём Telegram-канале сообщил, что сдержал своё обещание и заплатил 1 млн рублей российскому военнослужащему, который подбил танк Leopard.

Узбекистан не закрыл двери ни для одного артиста, «если он едет с благой целью служить искусству и показать силу искусства», заявил Ахмедов.

«Они приезжают, представляют своё искусство, получают аплодисменты и уезжают. Ничего другого. Для искусства в Узбекистане нет преград. Слава Богу, мы живём в мирной стране. Сколько побывало артистов из организации тюркской культуры TÜRKSOY. Все они проводят концерты и получают аплодисменты народа. Они проводят здесь выставки. Если человек приехал с благой целью, Узбекистан — мирная страна. Слава Богу, наш народ любит искусство», — заявил замминистра.

Он сказал, что нужно «держаться подальше от сплетен, интриг и разговоров о том, кто куда потратил деньги». «Те, кто говорят такие вещи, — это люди, которые пытаются спровоцировать эти вещи», — сказал Баходир Ахмедов.

Ранее в Казахстане отменили концерт Григория Лепса, который должен был состояться 8 июля в городе Конаеве Алматинской области. Журналистка Динара Егеубаева призвала всех требовать отмены концерта артиста со словами: «Ни один тенге не должен идти на уничтожение Украины». Другие активисты также выступали против концерта

«У соседей своя политика и собственный мир», — отметил на это Баходир Ахмедов.

«Пусть они отвечают за себя, а мы ответим за себя. Одно нужно сказать открыто, мы должны держаться подальше от таких сплетен и интриг. Мы живём в спокойном краю, слава Богу. Посмотрите на внимание, уделяемое искусству и эстраде у нас… Какой смысл говорить: „Он едет на концерт, тратит деньги на войну“? Война теперь полагается на [финансирование] от концертов? Пусть будет мир… Не нужно всё связывать с войной, нужно двигаться вперёд с благими и великими целями. Не нужно думать обо всём с плохой точки зрения, надо думать о хорошей стороне. Нужно ориентироваться на то, что этот артист приехал сюда, чтобы показать своё искусство», — сказал он.

«Молодёжь нуждается в искусстве, что нужно поддерживать», — добавил замминистра.

Напомним, международный фестиваль «Жара» с участием российских звёзд, запланированный на 20−21 мая в Ташкенте, был перенесён после критики общественности. Об этом «Газете.uz» сообщили организаторы. Проведение этого фестиваля также было отменено в Баку и Алматы.