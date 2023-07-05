Посольство Украины в Узбекистане прокомментировало заявление заместителя министра культуры и туризма Баходира Ахмедова относительно планируемого в октябре в Ташкенте концерта российского певца Григория Лепса.

Напомним, Григорий Лепс поддерживает военное вторжение России в Украину, 3 июля он сообщил, что заплатил 1 млн рублей российскому военнослужащему, который в зоне боевых действий подбил украинский танк Leopard. Группа активистов в Узбекистане требует отмены выступления Григория Лепса в Ташкенте.

Сайт Kun.uz поговорил по этому поводу с заместителем министра культуры и туризма Баходиром Ахмедовым. В интервью он заявил, что «ограничить можно всё, но искусство — это сфера без границ» и добавил, что в Узбекистане для искусства преград нет.

«Посольство обращает внимание, что выступления в Узбекистане российских артистов, поддерживающих войну, могут создать ложную видимость поддержки их преступной деятельности, направленной на разжигание войны, что несёт угрозы для имиджа Республики Узбекистан. Кроме того, денежные средства, полученные российскими исполнителями, могут быть использованы ими для финансирования войны, терроризма и геноцида украинского народа», — подчеркнули в дипломатической миссии.

В посольстве сообщили, что направили «соответствующее обращение по данному вопросу узбекским компетентным органам».

Кроме того, дипломатическая миссия Украины в Узбекистане выразила признательность узбекской общественности, выступившей против использования концертных площадок Узбекистана для выступления российских артистов, поддерживающих войну.