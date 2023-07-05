Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июля подписал постановление о повышении промышленной и инвестиционной привлекательности Чиланзарского района Ташкента.

Документом одобрена реализация проекта строительства современного бизнес-центра на территории стоянки стадиона «Бунёдкор» площадью 5,5 гектаров между Малой кольцевой автодорогой и проспектом Бунёдкор, улицами Чупонота и Чиланзар. Комплекс стоимостью не менее 200 млн долларов планируется построить в 2023—2025 годах.

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Объект будет включать в себя гостиницу, объекты торговли и оказания услуг, а также многоквартирные дома и многоэтажную автостоянку.

До конца 2023 года Кабинету министров и столичному хокимияту поручено выделить земельные участки инициаторам проекта.

В адресном перечне инвестиционных проектов в приложении к постановлению указан проект «Смарт-сити», стоимость которого соответствует указанной выше, — 2,304 трлн сумов, или почти 200 млн долларов. На запрос «Газеты.uz» с целью уточнения деталей проекта в пресс-службе городской администрации не ответили.

Комплекс «Смарт-сити» должен включить в себя торговый центр, гостиницу, бизнес-центр, IT-центр, многоэтажную стоянку и жилой комплекс. Источниками финансирования указаны 400 млрд сумов собственных средств инициаторов и 160 млн долларов иностранных инвестиций и кредитов. Обозначенный срок запуска — 30 декабря 2025 года.

Инициатором проекта указана группа компаний World Miral, зарегистрированная 16 июля 2019 года. Уставной фонд — 8,15 млрд сумов. Она занимается одновременно несколькими направлениями бизнеса — производством (бытовая химия, антисептики, дезинфицирующие средства), консалтингом, переработкой, наружной рекламой, поддержкой экспорта и импорта, а также перспективными проектами в сфере IT.

Учредителем является Мираббос Фарходович Асланов. На сайте компании отмечается, что за его плечами опыт работы в государственных ведомствах и в системе управления крупными бизнесами. Согласно сайте Orginfo.uz, он также владеет долями в ряде компаний — Ali-Baraka-Fayz (выращивание овощей), Diganokim Solutions (производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов), All4U-Tourism (деятельность туроператоров) и других.