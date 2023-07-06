Концерт российского певца Григория Лепса, который должен был состояться 23 октября во Дворце «Дружбы народов» в Ташкенте, отменён. Об этом сообщила Afisha.uz со ссылкой на организаторов.

Позже Министерство культуры и туризма Узбекистана заявило, что концерт «отложен по некоторым техническим причинам».

Приобретённые билеты подлежат возврату.

Ранее «Газета.uz» писала, что группа активистов в Узбекистане требовала отмены выступления артиста, активно поддерживающего военные действия России против Украины.

В ответ на это заместитель министра культуры и туризма Баходир Ахмедов заявил, что в Узбекистане для искусства преград нет. «Они приезжают, представляют своё искусство и уезжают», — сказал он о приглашаемых в страну артистах.

Замминистра также выразил сомнение сообщениями о финансировании Лепсом военных действий, хотя артист 3 июля сообщил, что сдержал своё обещание и заплатил 1 млн рублей российскому военнослужащему, который подбил танк Leopard в зоне военных действий в Украине.

В четверг стало известно, что концерт Григория Лепса был отменён в городе Чолпон-Ате Кыргызстана, он планировался на 2 августа. Причиной стало недовольство общественности.

В июне концерт Григория Лепса в Казахстане также был отменён из-за недовольства общественности.