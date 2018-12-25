Президент Шавкат Мирзиёев во вторник принял участие в расширенном заседании Службы государственной безопасности, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

До заседания глава государства ознакомился с деятельностью СГБ и ее материально-техническими возможностями. Он побеседовал с военнослужащими специальных подразделений СГБ и осмотрел современные образцы техники и вооружения, предназначенные для использования в ходе спецопераций СГБ.





На заседании были обсуждены результаты реформ в системе СГБ и задачи на перспективу, вопросы усиления взаимодействия СГБ с другими госорганами и ведомствами в противодействии внешним и внутренним угрозам.

Президент подчеркнул необходимость широкого внедрения в сферу современных информационных технологий.





Шавкат Мирзиёев обратил внимание на важность повышения эффективности мероприятий, направленных на возвращение к нормальной жизни бывших членов и сторонников религиозно-экстремистских организаций, освобожденных из мест заключения. Даны поручения по решению их социально-бытовых вопросов, трудоустройству и вовлечению в жизнь общества.

Руководитель страны также дал поручения по предупреждению и решительному противодействию коррупции, которое, как говорилось в репортаже, «представляет не меньшую угрозу и препятствует развитию страны».

Отдельно президент затронул вопросы социальной безопасности народа Узбекистана и определил меры по обеспечению безопасности в продовольственной, энергетической, медицинской и других сферах.