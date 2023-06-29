В Узбекистане по итогам 2022 года количество проверок бизнеса увеличилось почти в 2 раза.





В течение года 32 контролирующих органа провели более 167 тысяч проверок деятельности предпринимателей, тогда как в 2021 году эта цифра составила 86,5 тысяч.

В разрезе регионов больше всего проверок зарегистрировано в Ташкенте — почти 35 тысяч, а также в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях.

Среди проверяющих органов наибольшую активность проявили налоговые органы — 71,3% проверок.

Бизнес-омбудсман отреагировал на заявление финансиста Отабека Бакирова о росте количества проверок и бездействии в отношении необоснованных проверок.

По данным уполномоченного, проверки проводились через информационную систему «Единый государственный контроль».

Из этих проверок 164965 было проведено в уведомительном порядке, а 2072 — по согласованию с бизнес-омбудсманом, который отклонил 53,3% поступивших заявлений на проверку субъектов предпринимательства.

Кроме того, бизнес-омбудсман применил 686 мер воздействия по делам о незаконных проверках и нарушениях порядка проведения проверок бизнеса. В их числе — 666 административных протоколов, 19 обязательных представлений, 30 дисциплинарных взысканий, а также увольнения должностных лиц.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года утвердил Положение о порядке проведения контролирующими органами проверок и профилактических мероприятий в деятельности субъектов предпринимательства. В результате удалось урегулировать проверки бизнеса и в некоторой степени предотвратить необоснованные вмешательства, говорится в сообщении.

За январь-апрель 2023 года 27 надзорными органами проведено 31112 проверки бизнеса, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество проверок уменьшилось на 30873 (было 61985).

Если в 2017 году количество субъектов предпринимателтьства составляло 283 тысячи, то сегодня их почти 1 миллион, отметил также офис бихнес-омбудсмана.

«Если разделить число проверок, проведённых в январе-апреле 2023 года, на количество предпринимателей, проверки не охватывают даже 3% от числа предпринимателей», — отметил бизнес-омбудсман.

Советник президента, бывший министр юстиции Русланбек Давлетов в феврале 2022 года, сравнивая показатели рейтинга Business Indicator за первые полугодия 2020 и 2021 годов, отмечал, что количество проверок и ревизий на каждые 1000 предпринимателей увеличилось в 2,5 раза.

«Ревизии, проверки — это старая система. Мы переходим на систему аудита, камерального контроля, но всё равно эти ревизии есть — они отображаются в нашей автоматизированной системе», — заявил экс-глава Минюста.