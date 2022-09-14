Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 сентября подписал постановление о совершенствовании порядка координации проведения проверок в деятельности субъектов предпринимательства. В документе говорится, что он принят по результатам открытого диалога главы государства с предпринимателями 22 августа.

Постановлением установлено, что с 1 ноября контролирующие органы обязаны регистрировать все проверки, проводимые в деятельности субъектов предпринимательства, в информационной системе «Единый государственный контроль». Проведение проверок без регистрации в системе считается незаконным.

Результаты проверок, а также информация о профилактических мероприятиях должны в течение трёх дней со дня окончания проверки или профилактических мероприятий вноситься в систему «Единый государственный контроль».

Документом вводится порядок, согласно которому контролирующие органы обязаны уведомлять субъект предпринимательства о начале проверок, проводимых на основании результатов системы «риск-анализ», не позднее чем за 10 рабочих дней.

Запрещено вновь проводить проверку на предмет и объект по ранее проверенному периоду деятельности субъекта предпринимательства и истребовать ранее предъявленные им документы.

Контролирующие органы должны проводить профилактические мероприятия для субъектов предпринимательства на основе планов-графиков, согласованных с уполномоченным по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсман), в форме семинаров, публичных обсуждений, выступлений в средствах массовой информации, а также путем обеспечения раздаточным материалом и пособиями, отправки рекомендаций и сообщений без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства.

Субъектам предпринимательства предоставлено право не допускать на свою территорию должностных лиц контролирующих органов для проведения проверки, если приказ о проведении проверки не оформлен в установленном порядке, если проверка не согласована с бизнес-омбудсманом или он не уведомлен об этом, если отсутствует специальное удостоверение, дающее право на проверку, а также если уполномоченные лица уклоняются от внесения информации в книгу регистрации проверок.

С 1 января 2023 года контролирующим органам запрещается проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства по функциям, не включенным в реестр государственных контролирующих функций в информационной системе «Единый государственный контроль».

Постановлением Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсманом, Торгово-промышленной палатой и контролирующими органами поручено до 1 ноября разработать предложения по сокращению государственных контрольных функций и проверок.