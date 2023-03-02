В Узбекистане планируется отменить уголовную ответственность за нарушение правил торговли или оказания услуг. Это предусмотрено указом президента, утверждающим Государственную программу по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана в 2023 году.

Министерству юстиции совместно с Генеральной прокуратурой поручено в месячный срок разработать и внести в Кабинет министров проект закона, предусматривающий отмену уголовной ответственности за нарушение правил торговли путём перевода в административную юрисдикцию.

Кроме того, с 1 июля 2023 года будет установлен трёхлетний мораторий на введение новых видов мер ответственности и санкций в отношении предпринимателей. В проекте указа о госпрограмме предусматривался срок моратория в 1 год, но после обсуждения он увеличен до 3 лет.

Эти меры были анонсированы президентом на встрече с предпринимателями 22 августа 2022 года.

Глава государства тогда же отмечал, что очень много обращений поступило от представителей малого бизнеса по поводу многочисленности и тяжести штрафов, связанных с налоговыми проверками.

К примеру, более 370 тысяч субъектов малого бизнеса, которые платят налог с оборота, в среднем выплачивают около 1 млн сумов налога в месяц. Однако, финансовый штраф за невыдачу кассового чека составляет от 5 млн до 10 млн сумов, административный штраф — от 3 млн до 12 млн сумов. То есть, наказание одинаковое как для малых предпринимателей, так и крупных предприятий, указывал президент.

Размер штрафов не должен превышать сумму налогов, уплачиваемых предпринимателями, подчёркивал ранее глава государства. Хотя эти изменения не вошли в госпрограмму, проект нормативного документа находится в разработке у бизнес-омбудсмана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Налогового комитета.

Более того, Шавкат Мирзиёев заявлял, что в отношении субъектов малого бизнеса, допустивших ошибку в первый раз, меры наказания применяться не будут. Вместо этого налоговые органы помогут устранить недостатки.

В проекте указа президента о госпрограмме этот пункт был указан. В частности, предусматривался запрет на применение финансовых санкций к малому бизнесу, впервые совершившему правонарушение в процессе предпринимательской деятельности (за исключением дел о правонарушениях, выявленных и рассматриваемых в рамках уголовного производства). Однако в итоговую версию утверждённого документа этот пункт не вошёл.

Он также был указан в «дорожной карте», утверждённой указом президента от 31 августа. Документ предусматривал разработку проекта указа президента до октября 2022 года с этими предложениями, включая снижение суммы штрафа, однако нормативно-правовой акт до сих пор не принят.

На встрече с предпринимателями также отмечалось, что в случае принятия новых законодательных актов, накладывающих на бизнес новые обязательства, предприниматели не будут наказываться за допущение ошибки в течение шести месяцев.