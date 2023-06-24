Президент России Владимир Путин в субботу провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ проинформировал главу Узбекистана о текущей ситуации в России.

Как мы писали ранее, глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, обвинив Министерство обороны РФ в ракетном ударе по лагерю ЧВК, объявил о мятеже против руководства Минобороны и походе на Москву. Боевики ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и захватили военные и административные объекты.

Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил об «ударе в спину» и «предательстве» и сказал, что организаторы мятежа «понесут неминуемое наказание». Меры антитеррористического характера введены в Москве, Московской области и других регионах.

В этот же день Владимир Путин созвонился с президентами Казахстана и Беларуси.

В сообщении пресс-службы президента Казахстана говорится, что Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие события «внутренним делом России».

Он подчеркнул, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране, основой безопасности общества и его успешного развития.

«Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба президента Беларуси в кратком сообщении отметила, что президент России, позвонивший утром Александру Лукашенко, проинформировал его о ситуации в России.

О мятеже и заявлении Владимира Путина высказался также президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя… Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил», — отметил он.

«Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь», — добавил он.

«Чем дольше Россия будет держать свои войска и наёмников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит», — заявил Зеленский.