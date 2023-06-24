Вечером 23 июня в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» было опубликовано видео с кадрами якобы последствий ракетного удара по лагерю ЧВК Вагнера — вооружённого формирования во главе с Евгением Пригожиным, выступающего за Россию в её войне против Украины.

В видео говорится, что удар был нанесён с тыловой стороны, то есть военными Министерства обороны России. В Минобороны заявили, что это не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Евгений Пригожин заявил, что целенаправленный удар привёл к гибели «огромного количества бойцов» и объявил о начале мятежа против руководства российской армии. Он сказал: «Нас 25 тысяч, и мы идём разбираться, почему в стране творится беспредел». ЧВК решила «остановить зло, которое несёт военное руководство страны», заявил Пригожин. О министре обороны РФ Сергее Шойгу он сказал: «Эта тварь будет остановлена».

В заявлении Пригожина, распространённом его пресс-службой, говорится, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) после заявления Пригожина возбудила уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Генпрокурор РФ доложил президенту Владимиру Путину о возбуждении дела о попытке вооружённого мятежа.

Около 2 часов ночи Пригожин объявил что ЧВК входит в Ростов. Он заявил, что большинство военнослужащих России их поддерживает, «пограничники выходили навстречу и обнимались», «срочники, которых кинули перекрывать дорогу, отошли в сторону», пилоты якобы отказались выполнять приказ и атаковать ЧВК с воздуха. Позже он сообщил, что был сбит один из вертолётов, который атаковал колонну ЧВК. Затем он заявил о втором вертолёте. Подтверждения этой информации не было.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, генерал армии Сергей Суровикин призвал ЧВК Вагнера «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации».

В центре Ростова все административные здания утром были оцеплены военными, пишет The Bell. Власти рекомендовали гражданам оставаться в своих домах. Однако рекомендации последовали далеко не все: на видеозаписях из города видно, что люди ходят по улицам и снимают на телефоны военных.

Позже Пригожин заявил, что бойцы ЧВК Вагнера контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром и штаб Южного военного округа. Ещё позже агентство Рейтер передало, что ЧВК Вагнера захватила все военные объекты и в Воронеже.

Фото: Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео с Пригожиным в штабе Южного военного округа, где он сидит рядом с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

«Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идём в Москву. Ребята будут находиться здесь», — говорит Пригожин Евкурову.

Фото: Meduza.

На фоне происходящих событий были усилены меры безопасности в ряде областей России, в том числе в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении «антитеррористических мероприятий». Силовые ведомства в Москве перешли на усиленный режим несения службы, сотрудникам ФСБ приказали находиться дома, многих вызвали на службу, отметил источник РБК.

В Минобороны РФ заявили, что Украина воспользовалась провокацией Пригожина и готовится к наступлению. Ведомство обратилось к бойцам ЧВК Вагнера и заявило, что их «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооружённом мятеже».