Президент России Владимир Путин в субботу выступил с телеобращением на фоне ситуации с мятежом главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Имя Евгения Пригожина он ни разу не упомянул.

Обращаясь «к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа», Путин напомнил, что «Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее».

«Это битва, когда решается судьба нашего народа. Требуется единение всех сил единства, консолидация ответственности, когда в сторону должно быть брошено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. Действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — сказал он.

«То, с чем мы столкнулись, это именно предательство, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое в окопах с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы „Вагнер“, герои, которые освобождали Сталинград и Артемовск, города и посёлки Донбасса сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали», — заявил Владимир Путин.

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — сказал президент РФ.

Владимир Путин заявил, что вооружённые силы и другие государственные органы «получили необходимые приказы». «Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов», — сказал он.

«Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — добавил президент.

«Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия, они будут жёсткими», — заключил глава страны.