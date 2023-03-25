В Европейском союзе обсуждают планы ввести ограничительные меры в отношении стран, помогающих России уклоняться от санкций. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ, который попал в распоряжение редакции.

Доступ любой страны, бизнеса или частного лица к рынку ЕС может быть ограничен, если будут обнаружены доказательства, подтверждающие, что они реэкспортировали в Россию запрещённые товары.

«Мы должны дать сильный сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах, Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базе России будет иметь серьёзные последствия для их доступа на рынок ЕС», — говорится в конфиденциальном документе.

В публикации отмечается, что чиновники и дипломаты, следящие за торговыми потоками в России, заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между ЕС и традиционными союзниками Кремля в Центральной Азии.

«Есть опасения, что новые маршруты, активность которых увеличилась на 60−80%, используются Россией для обхода западных санкций, призванных парализовать ее военную машину», — подчёркивает The Telegraph.

«Технологии двойного назначения»

Многие отгружаемые товары содержат так называемые технологии «двойного назначения», имеющие как военное, так и гражданское применение, входящие в список товаров, запрещённых к вывозу в Россию.

Речь идёт, в основном, о стиральных машинах, подержанных автомобилях и фотоаппаратах, вывозимых из ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

«Есть опасения, что многие товары разбираются, а полупроводники и другие компоненты используются для восстановления российских танков, бронетранспортёров и беспилотников-разведчиков, которые были повреждены в Украине», — пишет The Telegraph.

«Это огромная проблема, — отметил высокопоставленный дипломатический источник в ЕС. — Огромная часть структуры санкций подрывается».

При этом чиновники в ЕС могут отслеживать экспортные декларации только до внешней границы блока, пока поставки не исчезнут из поля зрения, и уже там они могут быть перемещены в Россию, говорится в публикации.

Границы

Большинство грузов, вывозимых из ЕС, направляются в Беларусь через сухопутную границу с Литвой, а затем реэкспортируются в Центральную Азию. Польша закрыла границу, но проезд между Литвой и Беларусью по-прежнему открыт, констатирует газета.

«В частных беседах Вильнюс жаловался, что 97% торговли через его границу с Беларусью приходится на другие государства-члены. Восточная столица входит в число 19 государств-членов, которые одобрили план введения торговых ограничений для стран, помогающих Москве», — сообщает издание.

Согласно этому плану, а также расширяемым санкциям против союзников России, ЕС должен сначала провести дипломатические переговоры со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях.

Западные издания все чаще обращают внимание на то, что Россия в минувшем году резко нарастила торговлю с Казахстаном, Узбекистаном и Арменией.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует обратиться к странам, которые резко увеличили импорт передовых европейских технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Речь может идти о Турции, ОАЭ, Казахстане и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Спустя неделю агентство Reuters сообщило, что российские компании в последние недели «завалили» своих партнёров из Казахстана просьбами помочь им с импортом необходимых товаров для обхода санкций. Имеется в виду доставка самой разной продукции — от телефонов, электроники и редкоземельных металлов до материалов для банковских карт.

Financial Times на днях писала о том, что Казахстан с апреля начнёт отслеживать товары, которые проходят через страну для реэкспорта в Россию. Эти меры будут предприняты на фоне стремления Запада не допустить, чтобы иностранные компании и частные лица помогали России обходить санкции, отметило издание.