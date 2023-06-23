В Узбекистане начали работу 40 американских специалистов по преподаванию английского языка в Узбекистане в рамках программы English Speaking Nation: English Summer Excellence Training (ESN: ESET), сообщили «Газете.uz» в посольство США в Ташкенте.

Специалисты проводят 120-часовую программу обучения английскому языку для 520 учителей английского языка средних школ Узбекистана. Этот 16-дневный курс поможет узбекским учителям усовершенствовать свои навыки общения, письма, аудирования и преподавания английского языка.

Программа проходит с 19 июня по 8 июля, обучение пройдут педагоги из Нукуса, Навои, Зарафшана, Шахрисабза, Денау, Джизака, Гулистана, Ангрена, Коканда и Ферганы. Специалисты-преподаватели английского языка будут обучать школьников вместе с 30 местными учителями.

Программа ESN: ESET является частью программы English-Speaking Nation: Secondary Teacher Training Program (ESN: STT), которая, в свою очередь, является общенациональной инициативой по повышению уровня владения английским языком учителями и обучению английскому языку в Узбекистане. Программа рассчитана на 15 тысяч учителей английского языка в Узбекистане в течение трёх лет. Она стартовала в 2020 году.

Программа English-Speaking Nation представляет собой партнёрство по реформе образования между посольством США в Узбекистане и Министерством дошкольного и школьного образования Узбекистана. В качестве партнёра-исполнителя программы выступает ННО Американские советы по международному образованию, международная образовательная неправительственная некоммерческая организация.