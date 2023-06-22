С января по май Ташкентский метрополитен перевёз 68,5 миллиона пассажиров, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (51,3 миллиона пассажиров) пассажиропоток вырос на 33,5%.

В мае отмечен максимальный пассажиропоток — 15,8 миллиона пассажиров.

Показатели по месяцам 2023 года:

январь — 10,4 миллиона;

февраль — 13,7 миллиона;

март — 14,6 миллиона;

апрель — 14 миллиона пассажиров.

Ранее в Минтрансе сообщили о росте количества пассажиров наземного транспорта в Ташкенте после закупки новых автобусов и электробусов большой и особо большой вместимости. В мае в день перевозилось в среднем 782 тысячи пассажиров, или на 63% больше, чем в этом же месяце в прошлом году — 478 тысяч.