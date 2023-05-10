Государства Европейского союза 10 мая проводят обсуждение новых санкций в связи с войной России в Украине, которые будут нацелены на компании третьих стран и позволят ограничить экспорт в них за нарушение торговых ограничений, пишет Reuters.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что новые санкции будут направлены на пресечение обхода уже действующих торговых ограничений России и были разработаны «в очень тесном сотрудничестве» со странами Большой семёрки (G7).

«Если мы увидим, что товары идут из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно», — цитирует Reuters Урсулу фон дер Ляйен.

Дипломатические источники агентства, знакомые с предложением, подготовленным Еврокомиссией, сообщили, что оно включило в себя внесение в чёрный список «десятков» новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Напомним, в конце апреля Узбекистан посетил специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан в рамках турне по странам, где наблюдается увеличение ввоза подсанкционных товаров из стран ЕС. Он сообщил, что за последнее время экспорт таких товаров из Евросоюза через территорию Узбекистана увеличился на 126%.

Эти товары — преимущественно бытового назначения, такие как стиральные машины, подержанные автомобили и фотоаппараты, — содержат блок-схемы, микрочипы, оптическом оборудовании, которые, по словам спецпосланника ЕС, могут быть использованы для оружия, систем наведения, артиллерии и крылатых ракет.

«Это те продукты, которые мы обнаруживаем в трофейной военной технике, захваченной у российских военных. Мы знаем, что они используют ряд продуктов и их детали для вооружения, чтобы убивать украинцев. И поэтому мы попросили, чтобы особое внимание уделялось передвижению через границы именно вот этих продуктов», — пояснил спецпосланник ЕС.

В дни его визита в Узбекистане также прошли обучающие семинары по санкциям для правительственных организаций и бизнеса, где объяснялось, какие именно действия с европейским экспортом являются незаконным и как совместно противостоять обходу санкций.

В конце марта сообщалось, что Евросоюз планирует ввести торговые ограничения в отношении государств, помогающих России приобретать технику с технологиями «двойного назначения».