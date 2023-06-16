Синоптики Узгидромета прокомментировали необычно жаркое начало лета в Узбекистане.

По их данным, средняя температура первой декады июня по территории Узбекистана была на 2−4 градуса выше среднемноголетних значений.

Наиболее высокие значения температуры воздуха наблюдались в середине декады. В эти дни воздух в дневные часы прогревался до +38…+40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до +42.

К концу первой декады заток относительно прохладного воздуха несколько снизил температурный фон по территории Узбекистана. Наиболее значительным было понижение температуры по северо-западным районам Узбекистана — по Каракалпакстану и Хорезмской области температура воздуха понизилась на 7−10 градусов.

По остальной территории республики понижение температуры было не таким выраженным, но все же ощутимым, температура понизилась на 4−6 градуса. Но, тем не менее, температурный фон оставался по-прежнему выше нормы.





Однако уже с начала этой недели температура вновь начала расти. К концу ее, как уже сообщилось, вновь ожидается усиление жары до +37…+40 градусов, по югу и пустынной зоне до +41…+42.

«Сами по себе такие значения температуры в июне не являются чем-то исключительным. А вот такой продолжительный период в начале лета, когда температура воздуха значительно превышает норму, бывает в Узбекистане не каждый год», — отметили синоптики.

Последний раз такая жаркая погода в первой и второй декадах июня наблюдалась в 2021 году. Июнь 2021 года оказался самым жарким за все годы наблюдений. Максимальная температура в июне достигала +42…+44 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне — +45…+46 градусов.

«Так что по значениям температуры нынешний июнь „не дотягивает“ до самого жаркого июня 2021 года», — резюмировали в Узгидромете.