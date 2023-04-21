Вечером 21 апреля в аэропорту Ташкента приземлился самолёт Airbus A330, взятый авиакомпанией Uzbekistan Airways в лизинг на один год. Это первый лайнер такого типа в парке авиаперевозчиков Узбекистана.

Воздушное судно по традиции встретили водной аркой под звуки национальной музыки и с танцами. Самолёт приветствовали руководство Uzbekistan Airways, а также представители Министерства транспорта и других ведомств.





Дальнемагистральный широкофюзеляжный A330−200 (регистрационный номер LY-TKL, построен в 2009 году) впервые взят в «мокрый» лизинг у литовской компании Heston Airlines, что означает сдачу в аренду не только самолёта, но и полного экипажа, технического обслуживания и страхования. Ещё один такой же самолёт должен прибыть в начале мая.

На борту лайнера прибыло пять составов экипажей, которые будут размещены в Узбекистане, в том числе 10 пилотов и 40 бортпроводников. По словам представителей Heston Airlines, члены экипажей являются гражданами разных стран. Ожидается, что экипажи будут частично комбинироваться с бортпроводниками Uzbekistan Airways.





Салон лайнера рассчитан на 266 пассажиров, в том числе 18 — в бизнес-классе и 248 — в экономическом. Дальность полёта составляет 12 тысяч км. Он рассчитан на рейсы длительностью 3 часа и более.

«Решение о лизинге двух A330 было принято для покрытия нашего расписания. Данный тип больше всего подходит под компоновку самолётов Uzbekistan Airways, — рассказал „Газете.uz“ заместитель председателя Uzbekistan Airways по коммерции и туризму Шухрат Ядгаров. — Сейчас практически все самолёты компании имеют в пределах 246−270 кресел, и именно в этом диапазоне надо было найти самолёт, который мог бы помочь нам выполнять рейсы по всей маршрутной сети».





«Работа авиакомпании — это безостановочный процесс использования судна, — уточнил он. — При возможных проблемах с использованием того или иного самолёта мы должны подогнать воздушное судно аналогичной компоновки на замену. Поэтому стратегически компания старается придерживаться компоновки в пределах 270 кресел».

Переговоры по лизингу самолётов шли полгода. Этот процесс состоит из многих частей — обсуждались ценовая политика, технические моменты, затем проводилась инспекция самолётов и принималось решение об их лизинге.





Вместе с экипажами в Ташкент прибыло руководство Heston Airlines, включая CEO Йонаса Ринкаускаса. В ближайшие несколько дней они примут участие в процессе подготовки самолётов к началу операционной деятельности, после чего вернутся в Литву и продолжат работу удаленно.

На борту A330 доставлена часть запасных частей, которая будет находиться в свободной экономической зоне аэропорта Ташкента на случай необходимости проведения оперативных ремонтных работ. В составе экипажа также имеются техники.





Как сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways, на начальном этапе прибывший самолёт планируется использовать на маршрутах из Ташкента в Стамбул, Дубай и Джидду. Первый коммерческий рейс запланирован уже на 23 апреля в Стамбул.

Поскольку самолёт находится в краткосрочном лизинге, его не стали окрашивать в традиционную ливрею главного узбекистанского авиаперевозчика, а «выбрали минимализм», сообщили в Uzbekistan Airways.

Ливрея лайнера полностью белая, только по бокам над иллюминаторами нанесена надпись Uzbekistan Airways, а на хвосте и двигателях — логотип авиакомпании. В настоящее время компания рассматривает планы «внести свежесть» в традиционную ливрею своих самолётов.

A330 — один из наиболее массово используемых средне- и дальнемагистральных самолётов в мире, однако его производство уже прекращено. Uzbekistan Airways планирует протестировать в течение года использование данного типа самолётов до прибытия других машин.

Фото: XS.uz.

В 2022 году парк авиакомпании пополнился пятью самолётами A321Neo. С Airbus подписаны соглашения на приобретение 4 новых A320Neo до конца 2023 года и 12 самолётов до 2029 года.