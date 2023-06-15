Uzbekistan Airways 15 июня подписала соглашение с чешским концерном LET Aircraft Industries о приобретении лёгких турбовинтовых самолётов LET L-410-E20, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Эти самолёты закупаются в целях увеличения количества рейсов по внутриреспубликанским маршрутам для перевозки небольших групп пассажиров, а также для развития внутреннего туризма в Узбекистане, говорится в сообщении.





В планах авиаперевозчика Узбекистана приобрести до четырёх самолётов данного типа.

Планируется, что они будут задействованы на сверхкоротких взлётно-посадочных полосах и позволят расширить маршрутную сеть внутри Узбекистана, в том числе в такие города, как Зарафшан, Шахрисабз и Андижан.

Самолёты LET L-410 предназначены для перевозки до 19 пассажиров с посадкой практически на любые виды взлётно-посадочных полос длиной от 510 метров. При этом они могут обеспечить перелёт дальностью до 1500 км.

О заинтересованности чешской компании в продажах самолётов L-410 в Узбекистан говорилось на переговорах премьер-министра Чехии Петра Фиалы с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте в апреле.