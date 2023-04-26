Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала 25 апреля посетил Ташкент с официальным визитом. Он провёл переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым, с которым они открыли узбекско-чешский бизнес-форум.

На переговорах с президентом Узбекистана, как сообщает его пресс-служба, говорилось, что за последние несколько лет объёмы товарооборота двух стран увеличились в 2 раза, а количество совместных предприятий и проектов — в 2,5 раза.

Была подчёркнута необходимость активизации деятельности Межправительственной комиссии и важность возобновления деятельности Делового совета, в рамках которого планируется регулярное проведение бизнес-форумов в столицах и регионах Узбекистана и Чехии.

Петр Фиала на переговорах с Абдуллой Ариповым.

Среди приоритетных направлений сотрудничества обозначены добывающая отрасль, модернизация энергетики, энергомашиностроение, электротехника, сельское хозяйство, текстильная и кожевенная промышленность, транспорт и логистика, организация прямого авиасообщения, развитие транспортных коридоров и другие.

Подчёркивалась важность использования инструментов поддержки и софинансирования проектов, направленных на широкое внедрение передовых чешских технологий в Узбекистане.

Переговоры правительственных делегаций двух стран.

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения гуманитарного обмена, включая увеличение квот на обучение узбекских студентов в чешских вузах и принятие программы культурных мероприятий.

На бизнес-форуме с участием более 50 узбекистанских компаний было отмечено, что товарооборот между странами в прошлом году вырос до рекордного уровня и составил 184,8 млн долларов США, в том числе экспорт из Узбекистана — 30,5 млн долларов, импорт — 154,2 млн долларов, сообщает УзА.

Главы правительств Узбекистана и Чехии на бизнес-форуме.

Узбекистан является вторым по величине торговым партнёром Чехии в Центральноазиатском регионе. Как сообщается на сайте правительства Чехии, Петр Фиала озвучил заинтересованность чешской стороны в поставках урана и меди из Узбекистана. Он отметил, что чешские компании могли бы поставлять в Узбекистан передовые технологии добычи полезных ископаемых.

Во время обсуждения сотрудничества в сфере транспорта Петр Фиала отметил, что компания Škoda Transportation участвует в тендере на поставку 34 современных поездов. Другая компания Zetor планирует наладить производство тракторов в Узбекистане.

Чешские компании могли бы участвовать и в других крупных контрактах, например, в расширении трамвайного парка в Самарканде. Используемые здесь трамваи Vario были изначально поставлены в Ташкент из Чехии, как и старые трамваи Tatra. Компания Omnipol заинтересована в продажах лёгких самолётов L 410.

Петр Фиала также отметил, что чешские компании могут предложить систему управления воздушным движением и оборудование для военной и гражданской авиации.

Открытие выставки.

В Ташкенте премьер-министр Чехии также принял участие в открытии выставки, посвящённой 20-летию узбекско-чешской археологической экспедиции.