Кандидат в президенты от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев прибыл в рамках избирательной кампании в Ургенч Хорезмской области. Днём ранее он встречался с избирателями Каракалпакстана в Нукусе.

Как сообщает пресс-служба УзЛиДеП, своё выступление кандидат начал с описания достижений в Хорезме за годы его президентства.

Согласно озвученным им данным, за шесть с половиной лет экономика области выросла в 1,3 раза и достигла 32 трлн сумов, доход на душу населения превысил 16,5 млн сумов.

В махаллях численностью населения более 500 тысяч человек протянуты водопроводные сети, обеспечение питьевой водой выросло с 52% в 2017 году до 86%.

Охват детей детсадами вырос с 22% до 79%, а абитуриентов вузами — с 8% до 38%, сообщил Шавкат Мирзиёев.

Если раньше в области был один университет — Ургенчский государственный, то сейчас здесь 5 государственных, 3 частных вуза и 1 филиал зарубежного вуза. Число студентов выросло в 5 раз до 46 тысяч.

В области также было построено 28 современных больниц и поликлиник, сказал кандидат.