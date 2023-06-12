Шавкат Мирзиёев 12 июня прибыл в Нукус, где проводит свою первую встречу с избирателями в качестве кандидата в президенты от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП). Об этом сообщает пресс-служба партии.

В своём выступлении кандидат сказал: «Хочу пообещать следующее, стоя перед вами. Если Бог даст мне жизнь и здоровье, каждый мой день будет проходить только и только в служении моему родному народу, моему великому народу, великому каракалпакскому народу. Я всегда говорю и сегодня тоже хочу сказать: я сын не только Узбекистана, я также сын Каракалпакстана. Я всегда стремлюсь быть достойным этого».

Шавкат Мирзиёев заявил: «Никто не может поспорить с тем, что мы с вами реализовали очень большую работу по удовлетворению потребностей каждого человека, возвеличиванию достоинства человека до уровня великой политики».

Он перечислил достижения последних лет в регионе: улучшены жилищные условия 51 тысячи семей, уровень обеспечения населения питьевой водой достиг 71%, на высохшем дне Аральского моря создано 1,8 миллиона га лесонасаждений, охват детей детсадами увеличился с 28% до 81%, их количество выросло с 317 до 1600, 172 школы были капитально реконструированы, в 104 построены дополнительные корпуса, за счёт чего создано 118 тысяч новых ученических мест, количество вузов увеличилось на 2 до 12, приём в вузы вырос в 3,5 раза, охват выпускников школ высшим образованием — с 19% до 46%, число студентов составляет 58 тысяч.

«Конечно, можно много говорить о сделанном, но самый справедливый судья, который может дать оценку нашим реформам, — это наш народ», — сказал кандидат.

Напомним, 30 июня прошлого года Шавкат Мирзиёев, выступая на мероприятии в честь Дня молодёжи в Ташкенте, заявил, что «уважает и почитает великодушный народ Каракалпакстана, который отважно преодолевает трудности». «Я с любовью и гордостью говорю, что я сын не только Узбекистана, но и Каракалпакстана», — сказал он.