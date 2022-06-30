Президент Шавкат Мирзиёев 30 июня принял участие в мероприятии по случаю Дня молодежи в парке «Новый Узбекистан», сообщила пресс-служба главы государства.

«Встречи с вами, обсуждение того, о чём вы мечтаете и планируете, знакомство с вашими предложениями и инициативами всегда приносят мне радость и гордость», — отметил президент в своей речи (цитаты по пресс-секретарю президента Шерзоду Асадову).

Шавкат Мирзиёев отметил сложную ситуацию в мире: «Каждый день мы сталкиваемся с новыми и новыми рисками и вызовами. В такой ситуации мы стремимся, полагаясь на волю и стойкость нашего народа, выбрать единственный верный путь, отвечающий национальным интересам Узбекистана. С таким трудолюбивым и великодушным, благородным народом, такими умными, активными и смелыми молодыми людьми, как вы, мы обязательно преодолеем любые трудности!»

Он заявил, что в стране начинается новый этап реформ под лозунгом «Наша общая главная цель — обеспечить в нашей неповторимой стране устойчивое общество и последовательное развитие».





Фото: Пресс-служба президента.

Президент напомнил, что сейчас в стране проводится всенародное обсуждение поправок в Конституцию. «Меня очень радует, что более 70% предложений и инициатив, поступивших по этому вопросу, исходят именно от нашей молодёжи», — сказал он.

«Конечно, обновляемая Конституция — это ваша Конституция!» — обратился глава государства к молодым людям. «Никогда не забывайте, что вы созидатели Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса, в котором люди живут всесторонне свободно и благополучно», — отметил он.

Президент пообещал быть опорой для молодёжи и готовность создавать для все условия для достижения ею поставленных целей.

«От Каракалпакстана до Андижана, от Сурхандарьи и Ташкента — во всех регионах наша молодёжь должна в едином порыве стремиться вперед к достижению такой великой цели, как построение Нового Узбекистана», — заявил Шавкат Мирзиёев.





Фото: Пресс-служба президента.

Обращаясь по видеосвязи к молодёжи и руководству Каракалпакстана, Шавкат Мирзиёев поздравил «великий каракалпакский народ, молодёжь великого каракалпакского народа». Он отметил, что «два народа живут вместе, объединённые добротой и едиными помыслами, становятся родственниками друг другу».

«Как единый край, как единый народ мы действуем вместе, благодаря чему Каракалпакстан достигает великих целей и результатов», — сказал президент.

«Конечно, в рамках принятой Стратегии развития Узбекистана мы приняли и Стратегию развития Каракалпакстана, выделили отдельные средства для благоустройства каждого аула, кишлака, отдаленных махаллей. И это только первые плоды нашей работы», — сказал он.

Фото: Пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что на празднике спел песни с молодёжью Бозатауского района Каракалпакстана, который он посещал осенью прошлого года, и назвал Бозатау «очагом культуры, центром культуры Узбекистана».

«Я каждый раз говорю, что от всего сердца уважаю и почитаю великодушный народ Каракалпакстана, который отважно преодолевает трудности. Я с любовью и гордостью говорю, что я сын не только Узбекистана, но и Каракалпакстана, и я хочу это ещё раз повторить», — заявил президент под аплодисменты собравшихся.

В апреле правительство утвердило программу социально-экономического развития Каракалпакстана до 2026 года. Документ устанавливает точки и драйверы роста региона и ставит цель за пять лет увеличить ВРП и промышленное производство в 1,5 раза.