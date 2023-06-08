8 июня около 12:30 на улице Гулистон в Учтепинском районе Ташкента произошло ДТП с участием Lacetti и электробуса Yutong маршрута 94.

В пресс-службе компании «Тошшахартрансхизмат» сообщили, что когда электробус ехал по своей полосе, водитель стоявшего на краю улицы Lacetti (номер 01 V 416 VB), будучи в состоянии опьянения, внезапно выехал навстречу электробусу и совершил столкновение с ним.

В результате аварии никто не пострадал. Обе машины получили повреждения.

Это третье ДТП с участием электробуса в столице за неделю. 5 июня водитель Lacetti, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Malibu и электробусом маршрута 81. Виновник аварии был госпитализирован. 6 июня в электробус маршрута 89 врезался Cobalt, чей водитель также ехал на красный свет. Он скончался.