5 июня около 9:00 на пересечении улиц Шота Руставели и Глинки в Ташкенте произошла авария с участием электробуса Yutong и двух легковых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УБДД ГУВД столицы, столкнулись электробус маршрута 81, Lacetti и Malibu. Водитель последнего автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данным «Газеты.uz», электробус — из новой партии, которая вышла на маршруты 20 апреля.

На записи с видеорегистратора электробуса видно, что виновником аварии стал водитель Lacetti, который пытался проскочить на поворот прямо перед встречным потоком машин. Lacetti врезался в Malibu, а та — в переднюю часть электробуса.

Пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что Lacetti ехал на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники УБДД и соответствующий отдел компании ведут расследование происшествия.