6 июня около 15:20 на пересечении улиц Дурмон йули и Газалкент в Ташкенте произошло ДТП с участием электробуса Yutong маршрута 89 и легкового автомобиля Cobalt.

Как сообщает пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат», авария произошла, когда электробус под управлением водителя 1958 года рождения поворачивал налево. Водитель Cobald 2003 г. р. проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с передней частью электробуса.

Фото: УБДД ГУВД Ташкента.

Водитель легкового автомобиля скончался, один пассажир в машине получили телесные повреждения, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

Днём ранее в Ташкенте также произошла авария с участием электробуса Yutong (маршрут 81). Виновником стал водитель Lacetti, ехавший на запрещающий сигнал светофора.