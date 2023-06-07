Новость обновлена. В сообщении УВД не говорится о задержании Хидирназара Аллакулова.

УВД Ферганской области сообщило о конфликте между Хидирназаром Аллакуловым, инициатором создания партии «Хакикат, тараккиёт ва бирдамлик» («Правда, прогресс и единство»), и неустановленными гражданами и последующей конфликтной ситуацией в ОВД Ферганы.

Аллакулов со сторонниками 7 июня утром на территории дворца искусств имени И. Каримова собирал подписи для регистрации партии. Здесь произошла конфликтная ситуация с несколькими гражданами (личности устанавливаются), сообщило УВД.

Аллакулов написал об этом заявление в ОВД Ферганы, которое «органы внутренних дел приняли в установленном порядке».

Затем за пределами здания ОВД Аллакулов «в результате разногласий поссорился с гражданином М. У. (1971 года рождения), безосновательно заявляя, что сотрудники правоохранительных органов вмешивались в процесс сбора им подписей, вернулся на территорию ОВД города и устроил конфликт с сотрудниками ОВД», заявили в областном управлении.

«Не подчинившись законным требованиям сотрудников ОВД, гражданин Хидирназар Аллакулов со своими сторонниками А. Ш. и Т. Ш. оказал активное сопротивление и нанесли телесные повреждения двум сотрудникам ОВД, исполнявшим свои служебные обязанности», — говорится в сообщении.

Прокуратура города Ферганы осуществляет доследственную проверку по данному факту, сообщили в УВД области.

Сторонники Аллакулова в YouTube-канале партии сообщили, что подверглись провокации по время сбора подписей. Согласно опубликованной записи разговора, Аллакулова и других завели в ОВД, где им на руки надели наручники.

В конце мая Хидирназар Аллакулов сообщал о провокации при сборе голосов в Андижане. УВД Андижанской области сообщало, что изучает факт нарушения общественного порядка.

Организационный комитет партии был создан 16 апреля. Согласно закону, он может действовать не более трёх месяцев, то есть до 17 июля. За это время партия должна собрать более 20 тысяч голосов.

Хидирназар Аллакулов — доктор экономических наук, профессор, бывший ректор Термезского государственного университета (в 2002—2004 годах). В июне 2020 года заявил о начале процесса создания партии «Хакикат ва тараккиёт» («Правда и развитие»). В марте 2021 года Аллакулов сообщил о срыве собрания оргкомитета партии группой женщин и блогеров. Позже появились сообщения, что он подвергся нападкам в подъезде своего дома.

В июне того же года Министерство юстиции отказало в государственной регистрации партии — согласно официальному сообщению, из-за отсутствия достаточного количества подписей и нарушения требований законов «О политических партиях» и «О негосударственных некоммерческих организациях».