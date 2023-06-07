В Касанском районном суде по уголовным делам Кашкадарьинской области оглашён приговор в отношении мужчины, который в течение года избивал родную дочь, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

В апреле в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина бьёт 14-летнюю девочку палкой в присутствии её мачехи. Видео записал дядя девочки, который повторял: «Я посажу всю вашу семью». Именно он отправил видео в органы внутренних дел. Сообщалось, что мачеха тоже избивала девочку.

В ходе судебного процесса было установлено, что Р. Т. в течение последнего года регулярно оскорблял и истязал свою дочь. Решением суда он приговорён к лишению свободы сроком на три года согласно пункту «а» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса — систематическое нанесение побоев или иные действия, носящие характер истязания, в отношении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что после появления видео об избиении девочки она была взята под опеку местной махалли и рассматривался вопрос её удочерения.