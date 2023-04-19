В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина ловит, а мужчина бьёт девочку. Пресс-служба УВД Кашкадарьинской области прокомментировала инцидент. Подробности также сообщил Telegram-канал «Новости Кашкадарьи».

На видео видно, как женщина резко дёргает сидящую на земле и плачущую девочку за руку, чтобы она встала. В этот момент к ним подбегает мужчина. Девочка убегает от него по полю. Женщина, выбежав наперерез, хватает девочку и пытается не подпустить к ней мужчину, который наносит им удары палкой.

Дядя девочки, который снимает видео, несколько раз повторяет: «Я посажу всю вашу семью». Известно, что это он отправил видео в органы внутренних дел.

По данным УВД, видео было снято 16 апреля. Правоохранители сообщили, что отец и мать избили дочь 2009 года рождения.

«Новости Кашкадарьи» отмечают, что женщина на видео — мачеха девочки. В 2018 году в автоаварии погибла мама девочки, после чего отец снова женился.

Как сообщили в УВД, начаты следственные действия. Отец девочки был направлен на обследование в психиатрический диспансер, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Генеральная прокуратура сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 (Истязание) Уголовного кодекса Узбекистана. «Задержан один подозреваемый», — отметили в надзорном органе.