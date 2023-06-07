Для общественного обсуждения опубликован проект постановления правительства Узбекистана об организации до конца текущего года коридоров общественного транспорта на улицах Амира Темура, Шахрисабз, Шота Руставели и Янги Сергели в Ташкенте.

Документ разработан хокимиятом столицы в соответствии с февральским постановлением президента о реформировании сферы общественного транспорта «в целях развития городского пассажирского транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также оптимизации имеющихся центральных улиц на основе зарубежного опыта».

Проектом планируется создание на указанных улицах отдельно выделенных полос для скоростного движения автобусов, внедрение системы координированного управления светофорами и пересмотр геометрических параметров перекрёстков для повышения их эффективности.

На основе анализа статистики дорожно-транспортных происшествий должны быть организованы регулируемые пешеходные переходы, интегрированные в систему управления светофорами, островки безопасности, площадки для посадки и высадки пассажиров нелинейного такси. Кроме того, намечена реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, где это необходимо.

Предварительные предпроектные схемы и решения по организации движения по коридорам должны быть разработаны в течение двух месяцев после принятия постановления. Затем в течение двух месяцев должен быть отобран исполнитель проекта.

В документе говорится, что проект не потребует средств из государственного бюджета. Финансировать его планируется за счёт средств перевыполненной части доходов местного бюджета, поступления от штрафов за нарушение правил дорожного движения, фонда «Безопасная и ровная дорога» и Фонда развития транспорта и логистики.

В конце прошлого года в Ташкенте начали создавать выделенные линии для общественного транспорта. К настоящему времени они существуют на многих центральных улицах. Это позволило увеличить скорость движения автобусов и другого общественного транспорта на многих участках. «Выделенки» организованы на первой полосе и обозначены горизонтальной разметкой и дорожными знаками.

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в апреле говорил, что нынешние выделенные полосы для автобусов — это «быстрые решения» для решения проблемы регулярности движения. Полноценные системы скоростного автобуса, помимо выделенного коридора, требуют специальных остановок, пешеходных переходов и другой инфраструктуры.

Деталей предлагаемого проекта пока нет, но, судя по документу, он предусматривает более серьёзный подход к организации выделенных линий, в частности, управление светофорами для приоритетного проезда автобусов, пешеходные переходы со светофорами и другие решения.