Центральный банк Узбекистана предупредил банки об отзыве лицензии, если их размер уставного капитала не будет соответствовать новым минимальным требованиям достаточности капитала, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно поправкам в закон «О банках и банковской деятельности», с 1 сентября 2023 года по 1 января 2025 года минимальный размер уставного капитала банков должен быть поэтапно увеличен:

100 млрд сумов — до 1 сентября 2023 года;

200 млрд сумов — с 1 сентября 2023 года;

300 млрд сумов — с 1 апреля 2024 года;

500 млрд сумов — с 1 января 2025 года.

В Центробанке отметили, что дали банкам рекомендации по доведению уставного капитала до указанных сумм и выполнению новых требований.

Регулятор рекомендовал банкам, у которых недостаточный объём уставного капитала, объединиться (провести слияние) с другими банками для соответствия новым требованиям. В противном случае это грозит отзывом лицензии на осуществление банковской деятельности.

По состоянию на 1 мая капитал восьми банков ниже 200 млрд сумов — минимального уставного капитала, который вступит в силу через три месяца. В их числе — Madad Invest Bank, «Пойтахт банк» (149 млрд), Ravnaq-bank (127 млрд), Uzum bank (108 млрд), Apex Bank (100 млрд), Smart Bank (99 млрд), Hayot Bank (-0,2 млрд) и «Узагроэкспортбанк» (32 млрд).

Финансист Отабек Бакиров заявил, что «Узагроэкспортбанк» не соответствует требованиям о достаточности капитала (100 млрд сумов) с момента создания. В конце прошлого года компания Support Level Олима Шадиева приватизировала банк за 5 млн долларов, но пока не увеличила размер капитала до требуемого уровня.

По его мнению, Центробанк сначала должен применить равные правила для всех и обеспечить соблюдение законодательства со стороны всех участников рынка. Иначе другие банки также не будут выполнять правила.

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев при одобрении поправок в закон в апреле отмечал, что внедрение этой нормы приведёт пруденциальные нормы (критические значения, которые должен выполнять банк для обеспечения своей устойчивой деятельности) в соответствие с международными стандартами. В частности, речь идёт об обеспечении достаточных средств для платёжеспособности, ликвидности и рентабельности банков.

По мнению сенатора, повышение уровня капитализации и ресурсной базы банков создаст дополнительные правовые условия для привлечения иностранных инвестиций в сферу, предоставления дополнительных кредитов населению и субъектам предпринимательства на 17 трлн сумов.

Аналитик Карен Срапионов считает, что увеличение минимального капитала банков может быть связано с желанием консолидации рынка и не лучшим образом отвечает интересам банковской системы.