C началом нового учебного года в Ташкенте традиционно резко выросло количество пользователей общественного транспорта. У касс метрополитена в первые дни сентября образовались большие очереди из покупателей разовых QR-билетов. Сейчас ситуация стабилизировалась, но в часы пик всё равно можно наблюдать очереди.

Решить проблему очередей, а заодно собираемости выручки с продажи билетов в автобусах должно было внедрение в столице и регионах Узбекистана автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) транспортными и бесконтактными банковскими картами, а также с помощью мобильных приложений (подробнее об оплате проезда этими способами и пополнении баланса транспортных карт читайте в наших инструкциях).

В Ташкенте АСОП в общественном транспорте ввели в начале 2020 года. Однако большинство пассажиров общественного транспорта столицы продолжают оплачивать проезд в автобусах и метро наличными. Компания АТТО, оператор автоматизированной системы оплаты проезда, сообщила «Газете.uz», что по состоянию на август было реализовано 550 тысяч транспортных карт. Активными были лишь 240 тысяч, или 43%.

По данным АТТО, доля пассажиров, оплачивающих проезд наличными в автобусах, составляет 54%, транспортными картами — 37,1%, банковскими картами — 8,5%. Остальные пассажиры имеют право бесплатного проезда.

Начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев сообщил «Газете.uz», что 61,1% пассажиров метрополитена оплачивают проезд разовыми QR-код билетами. Они приобретаются для оплаты каждой поездки и, в отличие от упразднённых жетонов, действуют лишь на станции, где были приобретены и только в течение получаса. Транспортными картами пользуются лишь 30,9% пассажиров метро, банковскими картами — 8%.





Почему пассажиры предпочитают платить наличными

Первая и основная причина того, что пассажиры всё ещё оплачивают проезд наличными — отсутствие выгоды при оплате транспортными или банковскими картами. Согласно статистике АТТО, порядка 40−50% пассажиров перешли на электронную оплату только из-за удобства, а для остальных 50−60% необходим экономический стимул, которого сегодня нет.

В АТТО считают, что благодаря рекламной кампании и нескольким акциям по льготной реализации транспортных карт на безналичную оплату удалось перевести контингент пассажиров, которым это удобно и выгодно по времени, но часть пассажиров действительно не хочет менять свои привычки.





Есть и такой контингент пассажиров, для которых пополнение транспортной карты суммой, достаточной для оплаты нескольких поездок, означает, что их деньги будут заморожены. Возможно, это их последние деньги, и пополнение баланса карты равно для них остаться без денег, считают в компании. Без дополнительной стимуляции в виде скидок при безналичной оплате данный контингент, возможно, никогда не перейдёт на безналичную оплату.

Действующие дневные тарифные планы не изменят ситуацию, потому что они выгодны лишь тем пассажирам, которые ежедневно совершают более четырех поездок на общественном транспорте.

По словам Анвара Джураева, только 16,87% пассажиров приобретают дневные тарифы. 25,83% пассажиров оплачивают проезд транспортными картами по предельному тарифу — 1400 сумов. На приобретение карты нужно потратить деньги (она не бесплатная), а оплачивать проезд всё равно придется по предельному тарифу.





Мировая практика показывает, что единственный способ заставить население изменить свои привычки — стимулировать пассажира экономической выгодой. То есть электронная оплата должна быть выгодна и существенно дешевле оплаты наличными.

С проблемами перехода на безналичную оплату сталкивались и другие страны. «Газета.uz» изучила мировой опыт и рассказывает, как в странах ближнего и дальнего зарубежья стимулируют переход на безналичный расчёт в транспорте.

Скидка при оплате проезда транспортной картой

Предоставление скидки при оплате проезда транспортной картой — один из самых распространённых и эффективных способов стимулирования перехода от наличной оплаты проезда к безналичной.

Например, в Алматы стоимость одной поездки при оплате наличными составляет 150 тенге (3465 сумов по курсу на 4 октября), а при оплате транспортной картой ONAY — 80 тенге (1848 сумов). Благодаря внедрению дифференцированного тарифа городу за месяц удалось вывести из теневого оборота 800 млн тенге (более 1,6 млн долларов).

В Астане поездка в автобусе за наличные обойдётся в 180 тенге (4158 сумов) взрослым и 90 тенге (2079 сумов) — детям, а при оплате транспортной картой — 90 тенге взрослым и бесплатно детям.

В Душанбе одна поездка на автобусе при оплате наличными стоит 2,5 сомони (2789 сумов), а при оплате транспортной картой CIty Card — 1,5 сомони (1673 сумов).

Анвар Джураев сообщил, что Ташкент планирует пойти по такому же пути. Предложения по внедрению подобной системы внесено на рассмотрение Кабинета министров Узбекистана.





Ожидается, что при электронной оплате проезда в автобусах транспортной или банковской картой, а также мобильными приложениями скидка составит 20% от действующего тарифа.

В случае одобрения нового порядка пассажиры, оплачивающие проезд наличными в автобусах, будут платить по предельному тарифу (сегодня — 1400 сумов). Со скидкой 20% сегодня проезд обходился бы в 1120 сумов.

Дифференцированный и пересадочный тарифы

Единый тариф, который не зависит от расстояния проезда на транспортном средстве, является самым простым и понятным для пассажиров, отметил Анвар Джураев. Но главный его недостаток — фиксированная цена, которая не зависит от того, проехал пассажир одну остановку или весь маршрут.





Чтобы этого избежать, во многих странах вводят дифференцированные тарифы, которые зависят от вида транспорта, типа маршрута и расстояния поездки. В мировой практике также распространён пересадочный тариф.

Например, в Стамбуле стоимость первой поездки на метро, автобусе и трамвае при оплате транспортной картой Istanbulkart составляет 7,7 лиры (4532 сумов). Если в течение двух часов вы сделаете пересадку, вторая поездка будет стоить 5,49 лиры (3231 сумов), а третья — 4,17 лиры (2454 сумов).

В Санкт-Петербурге стоимость оплаты проезда в автобусе наличными, QR-билетом или банковской картой составляет 60 рублей (11333 сумов). При оплате проезда в наземном транспорте картой «Подорожник» по пересадочному тарифу «60 минут» первая поездка обойдётся в 40 рублей (7422 сумов), вторая — в 10 (1855 сума), а третья и последующие — бесплатно. Так, оплачивая проезд транспортной картой, пассажир тратит на две поездки меньше денег, чем он тратил бы на одну поездку, если бы оплачивал проезд другими способами.





Анвар Джураев сообщил «Газете.uz», что предлагаемый Управлением транспорта проект изменений также предусматривает внедрение дифференцированных тарифов для транспорта столицы. Их предлагается сформировать в зависимости от вида маршрута, расстояния поездки в метро и вида транспорта. Для метро, магистральных и кольцевых маршрутов планируется установить стандартный тариф. На связующих маршрутах предлагается установить скидку в 10% от стандартного тарифа, а на подвозочных — 20%.

Для метро также планируется разработка тарифов, привязанных к расстоянию, и пересадочных тарифов. Внедрение разнообразной системы тарифов должно обеспечить полноту поступления выручки от оплаты проезда. Кроме того, большой спрос на наличную оплату повышает потребность в кассирах метрополитена.

Однако внедрение пересадочных тарифов потребует значительного пересмотра работы транспорта, включая жёсткую стандартизацию графика движения, приобретение нового подвижного состава, внедрение выделенных линий для автобусов, которое обещают уже много лет, и другое. В нынешней ситуации пассажиры могут банально не успевать пересаживаться на другой маршрут, чтобы получить положенную скидку.