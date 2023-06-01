Внезапные сносы и благоустройство то в одном, то в другом районе Ташкента — привычные явления последних десятилетий. Но привыкнуть к ним всё равно сложно. Два с половиной года назад на массиве Ц1 (Центр-1) были неожиданно демонтированы террасы и пристройки у заведений общепита на первых этажах жилых домов. Улицы очистили от кофеен и магазинов на колёсах.

В хокимияте заявляли, что террасы и пристройки были незаконными. Но никто не мог объяснить, почему это делалось внезапно и почему до этого много лет на нарушения, если они были, закрывали глаза. Часть заведений тогда закрылась, другие постепенно вернули террасы.

Похожая на первый взгляд ситуация развивается в эти дни на этом же массиве. На выходных перед Экопарком был внезапно начат демонтаж внешних террас и вывесок объектов бизнеса на первых этажах домов №№ 27, 28, 30 и 31. Здесь находились туристические фирмы, магазины косметики и точки общепита, самая крупная из них — кофейня «ЧайКоф».

Хокимият Ташкента в среду, 31 мая, на фоне продолжающихся обсуждений в интернете заявил, что во время одного из выездных приёмов, которые проводит и. о. хокима города Шавкат Умурзаков, жители Ц1 выразили недовольство деятельностью объектов на нижних этажах домов и пожаловались на «неудобства по причине шума, запаха еды, транспортных средств посетителей».

«На основании этих обращений хокимият города и Контрольно-надзорная инспекция в сфере строительства и ЖКХ изучили ситуацию и установили, что хозяйствующие субъекты грубо нарушили нормы градостроительства, самовольно и незаконно внесли изменения в конструкции зданий, а также осуществили строительство вопреки нормам», — говорится в заявлении.

«Газета.uz» попыталась изучить ситуацию и поговорила с жителями и владельцами заведений.

Сутки на демонтаж

Предприниматели, с которыми беседовал корреспондент «Газеты.uz», рассказали, что в субботу, 27 мая, пришла большая группа представителей разных структур и поручила снести незаконно установленные конструкции. На реализацию дали сутки.

Управляющий партнёр сети кофеен «ЧайКоф» Алина Цимерман описала происходящее так: «„ЧайКоф“ на Ц1 больше нет. Как нет ещё очень многих наших соседей… 28 мая, в воскресенье, пришли из налоговой и запросили кадастр помещения, потом подключилась прокуратура, хокимият, и 29 мая нас уже снесли. Никаких уведомлений, сроков на устранение, судов и вынесенных ими решений».

Двери кофейни «ЧайКоф» на Ц1.

Она отметила: «Да, действительно, разрешительных документов у нас, как и у всех наших соседей нет, но давайте будем честны, их невозможно получить — нет регламента и органа, который выдаёт такие разрешения».

Инвестор кондитерского дома Kulikov в Узбекистане Иззатбек Асымов подтвердил, что у большинства предпринимателей не было документов на внешние террасы.

«Когда пришли в субботу и попросили показать кадастр на летнюю террасу, ни один из предпринимателей не смог предоставить запрошенные документы, потому что в кадастре этого нет. Представители власти общались со мной нормально», — сказал он.

Претензии жителей

Корреспондент «Газеты.uz» пообщался с жителями дома №31. Большинство сказали, что имеют претензии не к работе бизнеса, а «к тому, как эта работа со стороны бизнеса организована».

Жители недовольны графиком работы отдельных ресторанов, в частности, пиццерии Roman Pizza и кофейни Imarat. Посетители остаются до 2 и 3 часов ночи, шумят, говорят они.

«Наши претензии заключается в том, чтобы нам дали возможность после 23:00 нормально отдыхать. Здесь маленькие дети, пожилые люди. В конце концов, люди, которые должны утром выйти на работу. Покоя нет, тишины нет. То, что они работают, мы все прекрасно понимаем. Всё понятно, они создают рабочие места другим людям. Мы понимаем и сами пользуемся их услугами. Но у нас же дом. Наши спальные комнаты все на ту сторону (сторону улицы и входов в заведения — ред.))», — объяснила жительница Наталья Алексеевна.

Алёна Перепада сообщила, что жители дома испытывают неудобства с момента начала строительства Экопарка, а с 2020 года первые этажи дома №31 начали скупать предприниматели под свой бизнес.

По словам Вячеслава Назарова, предприниматели не согласовывают строительство своих объектов с жителями. Причём происходит частая смена хозяев, за которой следует новый ремонт или перепланировка помещений.





Назаров и Перепада также пожаловались на слабую вытяжку и запахи, исходящие от отдельных ресторанов и их посетителей.

«Тут раньше был The Krusty Krab Burger. У них вытяжка была протянута прямо на улицу. Это постоянные запахи под окном», — сказал мужчина.

«Я живу на четвёртом этаже. Невозможно форточку открыть, потому что люди на террасах курят», — сообщила Алёна Перепада.

Неудобство жителям причиняет и яркое освещение, установленное на террасах и деревьях. Алёна Перепада рассказала, что просила предпринимателей решить эту проблему, но они предложили купить ей новые занавески.

Руслан Атабеков и Наталья Алексеевна также указали на большое скопление людей в ночное время возле ресторана Wendy’s и компьютерного клуба Cyber Arena через дорогу от дома.

«Люди находятся в неадекватном состоянии. Ругаются, матерятся, дерутся. Сотрудники правоохранительных органов в неделю несколько раз приезжают», — сказал Руслан Атабеков.

«Они работают круглосуточно. Они там играют в игры. Потом они выходят на площадку и делятся впечатлениями», — сказала Наталья Алексеевна.

Недовольство вызвала также вырубка деревьев на месте строящегося бизнеса. По сообщениям жителей, незнакомые глубокой ночью зимой пришли в костюмах дедов морозов и спилили около 30 деревьев.

Жители говорят, что обращаются в органы власти на протяжении уже трёх лет, но те не могут решить их проблем. По их словам, после жалоб предприниматели неоднократно получали уведомления о нарушениях законодательства, но не устраняли нарушения.

Руслан Атабеков, как и другие жители, говорит, что не желает никакого урона бизнесу. Наталья Усманова соглашается: «Есть совершенно вменяемые, адекватные люди, это мороженое GIA! и это Kulikov. Это люди, которые заканчивают работу в 23:00».

«Мне очень жалко „ЧайКоф“. Там всё было сделано очень грамотно. По-человечески мне очень жалко. После 10 часов к ним заходишь, там никогда не было шума», — выразила сочувствие Алёна Перепада.

27 мая и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков находился в Экопарке на мероприятии «Культура пикника». К нему подошёл Вячеслав Назаров с просьбой решить проблему жителей.

Как рассказал Назаров, и. о. хокима выделил группу лиц, чтобы провести изучение. Последние выявили нарушения по кадастру. Вячеслав Назаров сказал, что Шавкат Умурзаков также сам осмотрел территорию.

Вячеслав Назаров считает, что на первом этаже жилого дома не должны быть рестораны быстрого питания. «Заведения должны располагаться в специально отведённых местах. Они берут в аренду двухкомнатную квартиру, но места мало», — сказал он.

Вопросы предпринимателей

Все предприниматели, с которыми говорил наш корреспондент, признали отсутствие документов на обустройство внешних террас и площадок. Однако они озадачены поспешной реализацией поручений.

«Мы в шоке. Пару дней назад пришли и сказали, чтобы снесли к вечеру. Без приказа. Кому-то дали приказ (документ — ред.), я просил показать, но не дали. У нас было застекление красивое, попросили снести. Я попросил пару дней, чтобы сделать двери. Раньше дверь была стеклянная при входе. Теперь я работаю без дверей. Остаётся человек на ночь, чтобы никто не ограбил меня. На это время же нужно», — рассказал руководитель GIA! Бекзод Гулямов.

На вопрос о сильном освещении, которое мешает жителям, Бекзод Гулямов и Иззатбек Асымов отметили, что от этого был плюс — повышенная безопасность.

«Раньше тут было небезопасно. По утрам находили шприцы, бутылки от алкоголя. На лестнице у лотка ночевали бездомные, темнота была. Я установил лампочки перед входом, и проблема решилась», — сказал руководитель GIA!

«Мы вложились в благоустройство прилегающей территории, установили освещение. Вечерами гуляли женщины с детьми и колясками. Раньше была темнота. Всё освещение сейчас демонтировали представители хокимията», — сказал Иззатбек Асымов.

30 мая в доме №31 несколько раз отключалось электричество. Владельцы пунктов общепита заявили, что у них портится еда. Корреспондент заметил, как работники GIA! вывозили мороженое.

Отсутствие норм

Ситуацию усугубляет отсутствие регламентированных норм по строительству внешних террас.

Алина Цимерманн из «ЧайКоф», чьё признание об отсутствии разрешительных документов приведено в начале статьи, напомнила об указе президента от июля 2020 года о поддержке населения и бизнеса в сфере общепита, торговли и услуг для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса. Документом предприятиям общепита было разрешено безвозмездно размещать летние террасы на прилегающих территориях путём уведомления хокимиятов.

Президент тогда поручил до 1 января 2021 года утвердить порядок работы сезонных кафе при предприятиях общепита. Однако этого не было сделано.





Сооснователь Pie Republic (имеет один из филиалов на Ц1) и ресторана «Пастернак» Лазиз Гулямов в комментарии «Газете.uz» рассказал, как в разгар пандемии заведениям удалось сохранить террасы.

«В 2020 году нам удалось сохранить летние террасы благодаря договорённости с бывшим хокимом Джахонгиром Артыкходжаевым. Мы объяснили свои трудности, вызванные пандемией. Мы договорились, что нас не будут трогать ещё два года. Наша просьба дошла до Аппарата президента и вышел указ президента», — сообщил он.

«В результате Кабинету министров поручили проработать [регламент работы летних террас]. Но про документ благополучно все забыли. Мы несколько раз напоминали про него, в хокимият ходили. Они говорили, что им не спускались директивы. Они задерживали работу. Недавно стало известно, что в скором времени примут закон и теперь в спешном порядке хокимият начал подавать на нас в суд. Заранее вывели решение о сносе. Когда примут закон, на нас он не будет распространяться, поскольку уже есть решение суда», — добавил бизнесмен.

Он отметил, что потеря летних террас приведёт к большим убыткам. В частности, в Pie Republic количество посадочных мест сократится на 50%, а касса — на 40%.

«Лето, все хотят сидеть в верандах, а веранды закрыты», — сказал Лазиз Гулямов.

Жители и предприниматели говорят, что готовы идти на переговоры. Руслан Атабеков предложил разработать совместную «дорожную карту» и реализовывать проекты по ней.

Иззатбек Асымов попросил правительство дать разрешение на четыре столика и выразил готовность платить налоги с посадочных мест с условием работы до 23:00.

Заявления властей

Заявления госорганов о ситуации появились только после того, как о сносах и закрытии бизнесов начали сообщать в интернете.

Министерство строительства и ЖКХ 29 мая сообщило, что в отношении владельцев 11 квартир в трёх домах — №№ 27, 28 и 31 на Ц1 были составлены протоколы об административном правонарушении, сумма штрафов оценена в 80 млн сумов.

В сообщении говорится, что в многоквартирных домах была произведена самовольная перепланировка. Владельцам предписано восстановить прежнее состояние изменённых конструкций. Сообщение сопровождается хештэгом «не ломайте стены своего дома».

30 мая хокимият Мирзо-Улугбекского района заявил, что летние террасы и пристройки возведены с нарушениями постановления Кабинета министров №485 «О мерах по более широкому внедрению современных информационных технологий в мобильную торговлю и регулирование деятельности розничной торговли через торговые автоматы».

«Предприниматели были против приведения территории в порядок, утверждая, что им в условиях пандемии COVID-19 были предоставлены льготы, — отметили в хокимияте. — Однако любая деятельность должна вестись в рамках закона. Уведомляем, что нарушения будут полностью устранены».

В администрации района заявили, что «поддерживают всех предпринимателей, работающих в рамках закона», и призвали «субъектов предпринимательства, ведущих деятельность с возведением незаконных построек, к порядку».

В заявлении хокимията Ташкента от 31 мая говорится:

«Согласно п. 6.2 градостроительных норм и правил для жилых домов в смежных помещениях многоквартирных жилых домов не допускается размещение:

1) предприятий общественного питания вместимостью более 35 посадочных мест, осуществляющих приготовление горячей пищи с использованием открытого гриля и мангала, с музыкальным сопровождением;

2) всех предприятий сферы услуг, работающих после 22:00;

3) предприятий бытового обслуживания, в технологических процессах которых используются шумные и легковоспламеняющиеся материалы.

Кроме того, согласно п. 7.3 раздела по обеспечению безопасности зданий при реконструкции, переделке и переоборудовании помещений в многоквартирных домах, в многоквартирных жилых домах не допускается:

1) применение устройств и приспособлений, вызывающих увеличение нормативных нагрузок, действующих на плиты перегородок и лестничные марши в реконструируемых помещениях;

2) работа без специальных мер по предотвращению порчи смежных помещений и помещений, которые выше (ниже);

3) блокировка путей эвакуации, других помещения общего пользования (лестницы, общие коридоры, балконы, веранды и другие помещения), а также территории вокруг жилого дома.

Произвольные изменения высотных зданий оказывают серьёзное негативное влияние на их сейсмоустойчивость.

Все эти нормы нарушены в объектах по вышеуказанному адресу, поэтому данные объекты приводятся в соответствие с нормами и правилами градостроительства.

То есть никаких противоправных действий в отношении предпринимателей не предпринимается, а принимаются соответствующие меры на основании действующего законодательства Республики Узбекистан".

В заявлении отдельно отмечается, что изучение ситуации и принятие мер ведутся хокимиятом Ташкента без участия или поручений «должностных лиц Кабинета министров».

Пресс-служба Кабинета министров в этот же день заявила, что информация о том, что премьер-министр Абдулла Арипов 28 мая вместе с и. о. хокима столицы посетил Ц1 и дал указания о сносе кафе и магазинов на первых этажах зданий, является ложной.

28 мая премьер согласно ранее запланированному графику находился в Самарканде. Ни одно должностное лицо Кабмина не давало указаний и не участвовало в мероприятиях, которые осуществляет хокимият Ташкента, говорится в заявлении.

«Газета.uz» писала о проблеме

В ноябре 2020 года «Газета.uz» публиковала большое интервью с юристами Ильхомом Азизовым и Умидой Хакназар о путях решения проблемы бесконтрольных застройки и перевода жилых помещений в нежилые на первых этажах домов на примере массива Ц1.

Урбанист Искандар Солиев обратил внимание на объект на улице, где сносят внешние террасы. У объекта есть документы на размещение на этом месте.

Магазин и кофейня построены прямо на перекрёстке, здесь нет тротуара, часто паркуются машины, а пешеходы вынуждены идти по проезжей части и подвергаются повышенному риску, в том числе из-за рекламных конструкций и деревьев, ограничивающих видимость.

«Это один из примеров того, что многие части наших строительных норм и правил неверны или устарели и нуждаются в пересмотре», — отметил урбанист.

Он в очередной раз подчеркнул важность разработки дизайн-кода для зданий города, долгосрочных стратегий развития районов, понятных «правил игры» и диалога власти с жителями и бизнесом.