В пятницу на улицах Садыка Азимова и Узбекистон овози на массиве Ц1 в Ташкенте начали демонтировать навесы, террасы и пристройки у заведений общепита, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Были убраны кофейни и магазины фастфуда и сельхозпродукции на колёсах.





Улица Садыка Азимова.

Сотрудники службы благоустройства красили столбы и фасады некоторых зданий, подрезали деревья. На улице Садыка Азимова была обновлена разметка. Сейчас работы по благоустройству продолжаются.





У кафе «Давай пообедаем» демонтирован навес.

Представители хокимията Мирзо-Улугбекского района на вопрос о том, что происходит, ответили, что здесь «наводится порядок» и что заведения не имели права строить террасы и пристройки.





Магазины перед кафе Bibigon до демонтажа.

Утром в понедельник на улице Узбекистон овози на перекрестке напротив Республиканской детской библиотеки уже не было двух магазинов мясных изделий и продуктов, как и двух передвижных магазинов.





Демонтаж магазинов перед кафе Bibigon.

У кафе Bibigon разбиралась пристройка к задней части девятиэтажного дома, которая, по словам сотрудников хокимията, была сооружена без документов. Терраса кафе останется на месте, потому что она оформлена, как положено.





Задняя часть кафе Bibigon.

Перед кафе «Дом 39», названного по номеру дома, лежали груды металла и стройматериалов, стояли сложенные и накрытые столы со стульями.

Терраса с пристройкой у кафе «Дом 39» до демонтажа.

Представитель кафе сообщил, что они могут продолжить работать в помещении, но вместить столько же посетителей, как раньше, уже не получится. Будка-магазинчик перед кафе также была увезена.





Кафе «Дом 39» в понедельник.

Хокимият района в понедельник опубликовал видеорепортаж, в котором говорится, что на указанных улицах убираются «беспорядочно размещенные незаконные пристройки».





Будка перед кафе «Дом 39».

О кафе «Дом 39» сообщается, что оно нарушало требования, действовавшие в период карантина. Кроме того, недовольство его работой, по данным хокимията, выражали жильцы дома.

В случае чрезвычайного происшествия, связанного с использованием газа и открытого огня в заведении, ущерб мог быть нанесен всему зданию, говорится во втором репортаже хокимията. Ущерб нанесен также деревьям, находящимся внутри террасы, — к ним гвоздями и саморезами были прибиты и прикручены провода.

Предпринимателю разъяснено, что кафе может продолжать деятельность и пользоваться столами с зонтиками.

Один из магазинов на перекрестке, судя по информации в репортаже, был размещен не по адресу, на который выданы документы, — он должен находиться через дорогу. На момент публикации магазин продолжал работу.





Магазин, о котором в репортаже говорится, что он размещен не по адресу.

В репортаже говорится и о ресторане «Душевное место. Belle Maman» на улице Шахрисабзской, основатель которого Артур Рудомёткин в пятницу рассказал, что представители хокимията потребовали снять вывеску.





Ресторан «Душевное место. Belle Maman» после снятия вывески. Фото: Артур Рудомёткин / Facebook.

Пресс-служба хокимията сообщила, что вывеска нарушает требования закона о государственном языке. Руководитель заведения настаивал, что «Душевное место» — это брендовое название, но вывеска все равно была срезана.

Делегация хокимията также обратила внимание на магазин через дорогу от школы №64, где уже много лет торгуют табачной и алкогольной продукцией, что является нарушением закона. С витрины магазина исчезли сигареты, но в воскресенье их ещё продавали.

В магазине через дорогу от 64-й школы с витрины исчезли сигареты (Фото с разницей в один день).

Вопросы, которые остаются

Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района напомнила, что решение хокима столицы №98 от 18 февраля 2000 года о порядке размещения и эксплуатации строений легкого типа для оказания услуг торговли и сезонно работающих строений общепита на земельных участках общего пользования в Ташкенте было отменено решением хокима города №9 от 8 января 2019 года «О выделении земельных участков для размещения легких строений на праве временного пользования».

Как следует из сообщений хокимията, предприниматели могли нарушать требования нормативно-правовых актов в сфере архитектуры, экологии и пожарной безопасности, однако остаётся ряд вопросов. Во-первых, почему на навесы, террасы и пристройки, если они были незаконными и представляли угрозу жизни людей, власти долгое время не обращали внимания? Во-вторых, почему наведение порядка по-прежнему становится внезапным? В-третьих, что будет дальше с улицами, которые, как и большинство улиц Ташкента, нуждается в коренной реконструкции?

На перекрестке у школы №64 с началом работ была нарушена работа светофора. С субботы тысячи детей подвергались здесь опасности. Регулировщиков движения на месте не было. Расположенный примерно в 50 метрах отдел внутренних дел проблему не замечал. Она была устранена в понедельник после обращения жителей в ГУВД.





Перекрёсток у 64-й школы в понедельник утром.

В районной администрации «Газете.uz» сообщили о планах реконструкции тротуаров на Узбекистон овози. Эта улица давно нуждаются в грамотной реорганизации. Из-за большого количества учреждений и заведений разного типа, в том числе детской библиотеки, магазинов и пунктов общепита, детсада и школы неподалеку, здесь всегда много пешеходов, особенно детей. С обеих сторон улицы находятся жилые дома.

Несмотря на это, на улице и пересекающихся с ней Шастри и Садыка Азимова нет ограничения скорости движения транспорта, количество полос разнится, перекрестки и пешеходные переходы заставлены машинами посетителей и легальных и нелегальных таксистов, за которыми не видно детей. Не хватает одного пешеходного светофора, имеющиеся часто не работают. Пропавшие полтора года назад знаки пешеходного перехода так и не появились. Застройщик нового жилого дома превратил ровный тротуар в лестницу.





Пешеходный переход к детской библиотеке значительно шире самой улицы. Он опасен для пешеходов, но очень удобен для парковки таксистов.

Чтобы реконструкция улиц была правильной, повысила удобство и безопасность пешеходов, в первую очередь детей, и не ущемляла чьих-либо прав, властям следует оповещать население и бизнес о своих планах заранее, а также привлекать их к обсуждению будущих проектов. Ведь каждое изменение на улицах влияет на комфорт и качество жизни проживающих здесь людей.