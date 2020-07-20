Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля подписал указ «О дополнительных мерах поддержки населения, субъектов предпринимательства в сфере общественного питания, торговли и услуг для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии».

Помимо ранее озвученных льгот и преференций, документом вводится порядок, в соответствии с которым до 1 июля 2021 года общепит по мере снятия карантинных ограничений имеет право безвозмездно размещать на прилегающих свободных земельных участках и обустраивать легкие конструкции для обслуживания питанием или отдыха потребителей путем уведомления хокимиятов. При этом необходимо соблюдать временные требования по их размещению, обустройству и эксплуатации, установленныех Кабинетом Министров. Временные требования правительство должно разработать в двухнедельный срок.

«Это создаст предпосылки для соблюдения дистанции и в то же время позволит ресторанам и кафе работать в обычном режиме. Конечно, если эти конструкции будут возведены в соответствии с градостроительными нормами. По предварительным расчетам более 12 тысяч предприятий общественного питания смогут воспользоваться данной преференцией», — отмечалось в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Кроме того, в период до 1 июля 2021 года предпринимателям по мере снятия карантинных ограничений предоставляется право осуществлять торговлю посредством автолавок, автомагазинов, автоприцепов, автоцистерн и фудтраков путем уведомления органов государственной налоговой службы с указанием сроков, товаров и мест торговли, не запрещенных для стоянки транспортного средства, без заключения договора с хокимиятами.

Государственному налоговому комитету поручено обеспечить на безвозмездной основе принятие электронных уведомлений о начале выездной торговли через свой официальный сайт и мобильные приложения.

В срок до 1 января 2021 года исходя из международного опыта Кабмину поручено утвердить порядок работы сезонных кафе при предприятиях общественного питания, а также осуществления выездной торговли.

Ранее сооснователь Pie Republic и «Пастернака» Лазиз Гулямов сообщил, что хокимият Мирзо-Улугбекского района совместно с представителями ведомств заставляют предпринимателей снести летние террасы по улице Шахрисабз в Ташкенте. Речь идет о таких заведениях, как Giotto, Teppanyaki, Pie Republic, Sultan Saray и Belle Maman.

Предприниматель в беседе с «Газетой.uz» отмечал, что из-за отсутствия прозрачного механизма получения разрешения летние террасы считаются незаконными. Сооснователь Pie Republic и основатель Sultan Saray заявили, что просят правительство отсрочить снос прилегающих конструкций, чтобы разработать порядок для узаконения летних террас.

«Что касается летних террас, то есть нам давно нужно было какой-то регламент по узакониванию летних террас, которые прилегают к нашим заведениям. Надеюсь, что благодаря этому указу мы получим наконец-то желаемый регламент для того, чтобы уже официально и по правилам делать это все, и соответственно приносить пользу городу и себе», — заявила основательница сети кофеен «ЧайКоф» Алина Циммерман в интервью каналу «Узбекистан 24».