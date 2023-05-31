Министерство природных ресурсов и хокимият Ташкента 27 мая на территории Центрального экопарка Ташкента провело акцию «Пикник культуры» по инициативе Министерства культуры и туризма, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

В нём приняли участие исполняющий обязанности хокима столицы Шавкат Умурзаков, глава Минприроды Азиз Абдухакимов и глава Министерства культуры и туризма Озодбек Назарбеков.

Шавкат Умурзаков в интервью журналистам поделился будущими планами по развитию города.

«Когда вчера наш уважаемый президент посещал Чиланзар, он сказал, что в Ташкенте есть набережные протяжённостью 132 км. Работы по благоустройству проведены на 40 км. Оставшиеся и дополнительные 100 км будут благоустроены и озеленены, что создаст условия для отдыха людей. При этом он подчеркнул, что [работы будут] не только на набережной — в каждой махалле будет свой парк, детские и спортивные площадки. Для он создаёт все условия», — сказал и. о. хокима Ташкента.

По его словам, в ближайшее время в каждой махалле будут созданы зелёные зоны, проведено озеленение заброшенных мест вдоль набережной.

«Сегодня политика нашего уважаемого президента и его поручения хокимияту города заключается в том, чтобы провести в городе усиленные работы по озеленению, чтобы он он носил звание города, обеспечивающего отдых людей. В настоящее время городскими дорогами пользуются 6 миллионов человек в день, из них 4 миллиона используют общественным транспортом, велосипедами или ходят пешком. Дано задание провести работы по благоустройству и озеленению обочин дорог, обратив основное внимание на них. Мы будем проводить такую политику, чтобы Ташкент знали как «народный город», «город, который служит народу» и «город для отдыха людей», — сказал Шавкат Умурзаков.

В феврале президент одобрил выделение каждой из 584 махаллей Ташкента 1 млрд сумов из средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана. Деньги планировалось направить на развитие инфраструктуры и ремонт инженерно-коммуникационных объектов, пострадавших от сильных морозов этой зимой.